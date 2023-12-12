12.12.23: в красивую дату в Тюмени мужем и женой стали почти 40 пар

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
«Влюбленные выбирали красивую для бракосочетания дату заранее. Сегодня, в День Конституции, свой союз зарегистрировали 39 тюменских пар», — пояснили в комитете.
В следующую красивую дату — 23.12.23 — планируют стать мужем и женой еще 90 пар. Также в этот день в ЗАГСе поздравят со свадебным юбилеем три семьи.
В предыдущие запоминающиеся даты в Тюмени свадьбы сыграли:
Недавно в сайт тюменского ЗАГСа была внедрена функция подбора имени будущему ребенку. Сервис помогает выбрать одно из имеющихся в перечне имен или сгенерировать случайное имя.