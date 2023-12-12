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Published Сегодня, 09:35

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В красивую дату 12.12.23 Тюменский ЗАГС зарегистрировал 39 браков

12.12.23: в красивую дату в Тюмени мужем и женой стали почти 40 пар

12 декабря 2023, 09:35
Фото: 1MI

В красивую дату 12.12.23 Тюменский ЗАГС зарегистрировал 39 браков

Аномальные морозы не помешали тюменцам исполнить мечту — сыграть свадьбу в красивую дату. Сегодня, 12.12.2023 — в городском ЗАГСе зарегистрировали отношения почти 40 пар.
«Влюбленные выбирали красивую для бракосочетания дату заранее. Сегодня, в День Конституции, свой союз зарегистрировали 39 тюменских пар», — пояснили в комитете.

В следующую красивую дату — 23.12.23 — планируют стать мужем и женой еще 90 пар. Также в этот день в ЗАГСе поздравят со свадебным юбилеем три семьи.

В предыдущие запоминающиеся даты в Тюмени свадьбы сыграли:

  • 08.08.23 — 64 пары;
  • 23.08.23 — 70 пар.
  • 23.11.23 — 78 пар;
  • 11.11.23 — 68 пар;
  • 07.07.23 — 64 пары;
  • 08.07.23 — 46 пар
  • 23.06.23 — 42 пары;
  • 06.06.23 — 54 пары.

Недавно в сайт тюменского ЗАГСа была внедрена функция подбора имени будущему ребенку. Сервис помогает выбрать одно из имеющихся в перечне имен или сгенерировать случайное имя.

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Свадьбы
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