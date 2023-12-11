Заключенный в тюменской колонии смастерил гитару из подручного материала

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
О неординарных способностях Юрия, так зовут мастера-самоучку, рассказал телеграм-канал «Тюменское дело».
«Была оторвана ненужная балка в дверном проеме в туалет и распилена пополам, после чего скреплена заново, но чтобы была шире. Была создана отвертка из железной посуды и пластиковой ручки (кусок посуды). Были откручены найденные саморезы. Была распущена мочалка для того, чтобы сделать веревки для крепления и для струн! Попался кусок розетки (внутренняя часть), она идеально скрепила две деревянные балки. Из ручек бритв тоже получились зажимы. В одной из них были сделаны отверстия для струн. Также для усиления звука я сделал две дырки в тазике для саморезов, чтоб он крепился к гитаре, когда мне нужно. Был добавлен поролон для подавления вибрации струн, а дерево я выпрямлял наждачкой», — рассказал Юрий своим товарищам о своей поделке.
Раньше тюменец не умел играть на гитаре. Самодельный инструмент скрасил его время в СИЗО.
«Дело не такое простое, расстояние между струн маленькое, да и она расстраивается часто. Ну и звук, конечно, не совсем тот, но все же вещь достойная. Очень хорошо звучит, когда играешь мелодию на одной или двух струнах», — пояснил умелец.
Правда, пока занятия музыкой Юрию отменила администрация учреждения. При обыске камеры гитару у него изъяли.
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