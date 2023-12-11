В Тюменской области пьяный водитель хотел откупиться от полицейских 5 тысячами рублей

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Показания алкотестера составили 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
«Чтобы автоинспекторы не привлекли его к административной ответственности, автомобилист положил у ручного тормоза автомобиля 5 тысяч рублей, несмотря на предупреждения об ответственности за дачу взятки», — пояснили в ведомстве.
Теперь, тюменцу придется ответить перед законом не только за вождение в нетрезвом состоянии, но и за попытку дачи взятки. Пока идут разбирательства с водителем, его автомобиль доставлен на спецстоянку.