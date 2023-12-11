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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Тюменской области пьяный водитель хотел откупиться от полицейских 5 тысячами рублей

В Тюменской области пьяный водитель хотел откупиться от полицейских 5 тысячами рублей

11 декабря 2023, 15:06
Фото: 1MI
На днях в Ялуторовске полицейские остановили «семерку», которой управлял 28-летний житель Упоровского района. Водитель оказался пьян. В надежде избежать наказания, он попытался откупиться взяткой, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Показания алкотестера составили 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

«Чтобы автоинспекторы не привлекли его к административной ответственности, автомобилист положил у ручного тормоза автомобиля 5 тысяч рублей, несмотря на предупреждения об ответственности за дачу взятки», — пояснили в ведомстве.


Теперь, тюменцу придется ответить перед законом не только за вождение в нетрезвом состоянии, но и за попытку дачи взятки. Пока идут разбирательства с водителем, его автомобиль доставлен на спецстоянку.

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