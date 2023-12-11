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Posted 11 декабря, 15:46

Published 11 декабря, 15:46

Modified Сегодня, 20:46

Updated Сегодня, 20:46

Тюменский врач рассказал, чем опасны морозы и как уберечься от переохлаждения

11 декабря 2023, 15:46
Аномальный холод всегда доставляет огромное количество проблем людям — это аварии на сетях ЖКХ, ЧП с транспортом, гололед, отмена авиарейсов. Также в периоды сильного понижения температуры воздуха возрастает риск несчастных случаев, связанных с получением обморожений и переохлаждения.

Врач общепрофильной бригады Тюменской скорой медицинской помощи Владимир Межаков рекомендует в первую очередь правильно подобрать одежду.

Чтобы не получить переохлаждение — важно заранее продумать, в чем выйти на улицу.

«Смотрим на уличный термометр и видим, что его значение приближается к -30С, а может и ниже. Чем больше слоёв, тем лучше. Многослойная одежда отлично сохраняет тепло и позволяет в случае необходимости адаптироваться под те тепловые условия, которые есть в настоящий момент», — отмечает доктор.

Медик советует в сильные морозы на улицу выходить, утеплившись в минимум три слоя одежды:

  1. Базовый (нательный). Забудем о хлопке. Он отлично впитывает влагу, но оставляет её внутри ткани. В итоге можно оказаться в мокрой и холодной футболке и от этого замерзнуть. Лучшая альтернатива хлопку — высокотехнологичная синтетика. Она прекрасно отводит влагу от тела, позволяя ему оставаться сухим и поддерживать комфортную температуру. Отличный пример — термобелье.
  2. Средний. Когда на улице очень холодно, вторым слоем должна стать флисовая кофта или свитер из натуральной шерсти.
  3. Верхний. Зимняя теплая куртка. Идеальным вариантом будут мембранные куртки и пуховики. Эти модели выводят влагу и сохраняют ткань сухой, имеют хорошую устойчивость к ветру и, между тем, довольно лёгкие. Обувь стоит выбирать с высокой нерезиновой подошвой. Подкладка и дополнительная стелька должны быть обязательно. На голову идеальным вариантом будет шапка из шерсти или акрила с флисом. И, конечно, не забываем про варежки и перчатки. В особо холодных условиях рекомендуется одновременное использование того и другого — перчатки и сверху рукавицы.
#Общество#Ирина Швецова
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