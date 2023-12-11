Тюменский врач рассказал, чем опасны морозы и как уберечься от переохлаждения

Posted 11 декабря, 15:46
Published 11 декабря, 15:46
Modified Сегодня, 20:46
Updated Сегодня, 20:46
Врач общепрофильной бригады Тюменской скорой медицинской помощи Владимир Межаков рекомендует в первую очередь правильно подобрать одежду.
Чтобы не получить переохлаждение — важно заранее продумать, в чем выйти на улицу.
«Смотрим на уличный термометр и видим, что его значение приближается к -30С, а может и ниже. Чем больше слоёв, тем лучше. Многослойная одежда отлично сохраняет тепло и позволяет в случае необходимости адаптироваться под те тепловые условия, которые есть в настоящий момент», — отмечает доктор.
Медик советует в сильные морозы на улицу выходить, утеплившись в минимум три слоя одежды: