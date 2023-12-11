Тюменский врач рассказал, чем опасны морозы и как уберечься от переохлаждения

Аномальный холод всегда доставляет огромное количество проблем людям — это аварии на сетях ЖКХ, ЧП с транспортом, гололед, отмена авиарейсов. Также в периоды сильного понижения температуры воздуха возрастает риск несчастных случаев, связанных с получением обморожений и переохлаждения.