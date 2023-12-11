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Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

SAS проведет День открытых дверей

SAS проведет День открытых дверей

11 декабря 2023, 07:39
Фото: ТюмГу
В Школе перспективных исследований (SAS) Тюменского государственного университета пройдет День открытых дверей и экскурсия по зданию.

Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ приглашает 13 декабря в 19:30 на День открытых дверей. В формате онлайн-встречи директор Школы Андрей Щербенок и студенты расскажут про:

  • принципы и образовательную модель SAS,
  • направления подготовки и профили,
  • академические и внеучебные возможности,
  • партнерские программы и какие бонусы они дают,
  • будущие мероприятия для школьников и как получить +10 баллов к ЕГЭ.

Для участия необходима регистрация. Ссылка на видеоконференцию придет на указанный электронный адрес за два дня до мероприятия.

Отметим, 13 декабря в 18:00 сотрудники SAS также проведут экскурсию по зданию, чтобы познакомить с пространством Школы перспективных исследований, рассказать о ценностях и принципах. Записаться на экскурсию можно по ссылке.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Студенты#ТюмГУ#ЕГЭ#Экскурсии#День открытых дверей#Университеты#Экскурсия#Тюменский государственный университет#Анастасия Имамахметова
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