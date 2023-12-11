SAS проведет День открытых дверей

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ приглашает 13 декабря в 19:30 на День открытых дверей. В формате онлайн-встречи директор Школы Андрей Щербенок и студенты расскажут про:
Для участия необходима регистрация. Ссылка на видеоконференцию придет на указанный электронный адрес за два дня до мероприятия.
Отметим, 13 декабря в 18:00 сотрудники SAS также проведут экскурсию по зданию, чтобы познакомить с пространством Школы перспективных исследований, рассказать о ценностях и принципах. Записаться на экскурсию можно по ссылке.