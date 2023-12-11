Пермская ЦБК занимается подготовкой кадров еще со школьной скамьи

Как сообщает properm.ru, на протяжении последних двух лет в школе № 123 успешно воплощается в жизнь программа «Наш проект». В роли наставников учащихся выступают сотрудники Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК), которые помогают выстраивать систему дополнительного образования и мотивации школьников к работе на комбинате. Для учащихся организуют мастер-классы и экскурсии, а также факультативы по программированию, экономике, экологии, инженерии. В текущем году около 70 выпускников школы поступили в учреждения среднего профессионального образования для обучения по направлениям, потенциально востребованным на комбинате.