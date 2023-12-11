Пермская ЦБК занимается подготовкой кадров еще со школьной скамьи

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Как сообщает properm.ru, на протяжении последних двух лет в школе № 123 успешно воплощается в жизнь программа «Наш проект». В роли наставников учащихся выступают сотрудники Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК), которые помогают выстраивать систему дополнительного образования и мотивации школьников к работе на комбинате. Для учащихся организуют мастер-классы и экскурсии, а также факультативы по программированию, экономике, экологии, инженерии. В текущем году около 70 выпускников школы поступили в учреждения среднего профессионального образования для обучения по направлениям, потенциально востребованным на комбинате.
Студенты вузов и ссузов могут присоединиться к участию в квесте «Бумажные игры» и конкурсах профессионального мастерства, чтобы узнать как можно больше о цифровом производстве предприятия и экономике замкнутого цикла.
Бойченко рассказал, что подготовкой квалифицированных кадров ПЦБК занимается самостоятельно, и призвал относиться спокойно к тому, что вложения в 10 человек могут дать в перспективе всего лишь одного сотрудника. Он отметил, что в будущем производству потребуются специалисты, прошедшие подготовку сразу по нескольким направлениям.
Помимо этого, Пермская ЦБК запустила обучение для персонала и развивает корпоративную культуру. Также внутри комбината реализуются социальные программы. Работникам предоставляется возможность пройти дополнительное обучение для повышения квалификации, чтобы претендовать на более высокую зарплату. В ПЦБК школьники, студенты и сотрудники вовлечены в работу производственно-образовательного кластера. Из инновационных разработок особый интерес представляет приложение для смартфонов «ПЦБК Класс», где размещаются базовые курсы для работы на комбинате. Каждому новому сотруднику необходимо пройти обучение и сдать тесты в онлайн-формате. Некоторые курсы предназначены для широкого круга сотрудников — сотен человек.
В перечень новшеств, которые внедрила ПЦБК, можно включить и проектный офис. Молодые инженеры привлечены к командной работе над проектами обновления производства. Опираясь на полученный опыт, каждый работник может выбрать подходящий путь для выстраивания собственной карьеры: претендовать на руководящие должности или трудиться в цехе.