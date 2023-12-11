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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

На Ямале участники СВО и ветераны боевых действий получат выплату на жилье

На Ямале участники СВО и ветераны боевых действий получат выплату на жилье

11 декабря 2023, 09:17
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в прямом эфире ответил на вопросы жителей и рассказал о планах.

С 1 января 2024 года на Ямале введут новую меру соцподдержки — 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий для участников СВО, их семей, а также для всех ветеранов боевых действий. Воспользоваться помощью смогут все военнослужащие независимо от статуса — мобилизованные, контрактники, добровольцы, ветераны СВО, в том числе и члены семей погибших героев.

Во всех городах округа в следующем году запустят масштабный проект «Мой двор». Там, где потребуется обновление придомовых территорий, задача будет решаться комплексно: в порядок приведут детские площадки, проезды, инженерные коммуникации, освещение, подъезды и фасады домов.

Что касается медицины, то во всех городах Ямала можно будет пройти ночной ЭЭГ-мониторинг. Оборудование для Муравленко, Губкинского и Тарко-Сале закупят в следующем году, в остальных городах оно уже есть. Дополнительные аппараты появятся в Новом Уренгое и Ноябрьске. До конца текущего года в больницу Губкинского закупят аппарат МРТ, следующий появится в Лабытнанги. В Салехард закупят новый ангиограф.

Поскольку школьники и студенты активно обучаются управлению дронами, в 2024 году состоится региональный профильный чемпионат.

Всего на Прямую линию поступило более 1300 вопросов. Каждый из них взят на контроль.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Прямая линия#Дмитрий Артюхов#СВО#Правительство ЯНАО
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