На Ямале участники СВО и ветераны боевых действий получат выплату на жилье

Что касается медицины, то во всех городах Ямала можно будет пройти ночной ЭЭГ-мониторинг. Оборудование для Муравленко, Губкинского и Тарко-Сале закупят в следующем году, в остальных городах оно уже есть. Дополнительные аппараты появятся в Новом Уренгое и Ноябрьске. До конца текущего года в больницу Губкинского закупят аппарат МРТ, следующий появится в Лабытнанги. В Салехард закупят новый ангиограф.