На Ямале участники СВО и ветераны боевых действий получат выплату на жилье

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
С 1 января 2024 года на Ямале введут новую меру соцподдержки — 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий для участников СВО, их семей, а также для всех ветеранов боевых действий. Воспользоваться помощью смогут все военнослужащие независимо от статуса — мобилизованные, контрактники, добровольцы, ветераны СВО, в том числе и члены семей погибших героев.
Во всех городах округа в следующем году запустят масштабный проект «Мой двор». Там, где потребуется обновление придомовых территорий, задача будет решаться комплексно: в порядок приведут детские площадки, проезды, инженерные коммуникации, освещение, подъезды и фасады домов.
Что касается медицины, то во всех городах Ямала можно будет пройти ночной ЭЭГ-мониторинг. Оборудование для Муравленко, Губкинского и Тарко-Сале закупят в следующем году, в остальных городах оно уже есть. Дополнительные аппараты появятся в Новом Уренгое и Ноябрьске. До конца текущего года в больницу Губкинского закупят аппарат МРТ, следующий появится в Лабытнанги. В Салехард закупят новый ангиограф.
Поскольку школьники и студенты активно обучаются управлению дронами, в 2024 году состоится региональный профильный чемпионат.
Всего на Прямую линию поступило более 1300 вопросов. Каждый из них взят на контроль.