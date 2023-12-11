Из-за низкой температуры воздуха УСТЭК перешла на усиленный режим работы

Для оперативного реагирования на возможные инциденты на тепловых сетях УСТЭК увеличила частоту объездов оборудования подкачивающих насосных станций, центральных тепловых пунктов и котельных. Начальниками эксплуатационных районов организован внеочередной обход тепловых сетей для оперативного выявления дефектов на тепловых сетях, закрытия крышек люков тепловых камер и павильонов. После обхода или объезда оборудования дежурные машины держат в теплых боксах, чтобы при необходимости незамедлительно выехать на место повреждения. Поддерживается определенная температура в боксах хранения механизмов и производственных помещениях, проверена готовность передвижных электростанций, сварочных агрегатов, водооткачивающей и землеройной техники, обеспечено наличие аварийного запаса инструмента, материалов и оборудования.