Из-за низкой температуры воздуха УСТЭК перешла на усиленный режим работы

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
— В соответствии с утвержденной в Обществе Инструкцией по надежной работе тепловых сетей при температуре наружного воздуха -30 С и ниже плановые работы на тепловых сетях, подкачивающих насосных станциях, центральных тепловых пунктах и котельных производиться не будут, кроме неотложных и аварийных переключений. Сформирован график дежурства персонала на предстоящие выходные дни, работа будет проводиться в круглосуточном режиме. Все ответственные подразделения эксплуатационных районов, включая управление транспорта, отдел электрохозяйства, оперативно-диспетчерскую службу переведены на особый режим работы, — отметил главный инженер УСТЭК Евгений Мурзин.
Для оперативного реагирования на возможные инциденты на тепловых сетях УСТЭК увеличила частоту объездов оборудования подкачивающих насосных станций, центральных тепловых пунктов и котельных. Начальниками эксплуатационных районов организован внеочередной обход тепловых сетей для оперативного выявления дефектов на тепловых сетях, закрытия крышек люков тепловых камер и павильонов. После обхода или объезда оборудования дежурные машины держат в теплых боксах, чтобы при необходимости незамедлительно выехать на место повреждения. Поддерживается определенная температура в боксах хранения механизмов и производственных помещениях, проверена готовность передвижных электростанций, сварочных агрегатов, водооткачивающей и землеройной техники, обеспечено наличие аварийного запаса инструмента, материалов и оборудования.
УСТЭК призывает соблюдать особую осторожность в холодную погоду. Необходимо обращать внимание на оттаявшие места в снегу, обязательно рассказать детям, что приближаться к таким участкам недопустимо и очень опасно. При обнаружении подобных явлений или любых других повреждений на тепловых сетях, информацию необходимо незамедлительно передавать по телефону контактного центра УСТЭК: 8 (3452) 38-62-00.