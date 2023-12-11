Итоги дня в Тюмени: жалуются Путину, КРТ Зареки, «Знахарь» с СВО, морозная сводка

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
По прогнозу, в Тюменской области потеплеет к середине недели. В среду, 13 декабря, днем температура воздуха составит -25….-20. В ночные часы столбики термометров покажут -27…-32, при пояснении до -37.
Ну, а понедельник выдался особенно холодным. Из-за морозов сегодня все школы отменили очные занятия для учеников с 1 по 11 классы первой и второй смены. Ялуторовск по этой же причине отложил на сутки автобусные рейсы в Тюмень.
Морозы также добавили проблем медикам — только за одну ночь им пришлось спасти несколько тюменцев, получивших обморожение.
Также жители пригородов Тюмени стали массово жаловаться на отключения электричества. В лютые холода они остались в своих домах без света и тепла. Сибиряки записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, в котором просят помочь им в решении проблем с электро- и теплоснабжением. К главе государства уже обратились жители Решетниково, ДНТ «Березка-3», ДНТ «Виктория-1», СНТ «Русское поле», села Перевалово, микрорайона «Березняковский»
Житель Тюменской области, проработавший в скорой помощи почти 20 лет, ушел в зону СВО добровольцем в мае 2023 года. Решил, что там его опыт и знания сейчас нужнее. Так оно и случилось — бойцы называют своего санинструктора «талисманом». Ведь если он рядом, значит у них больше шансов выжить.
О боевых буднях, воинском быте, поддержке земляков и о многом другом «Нашему городу» рассказал «Знахарь».
«Больше всего не хотел быть диванным критиком. Чувствовал, что обязан помочь и могу помочь. В конце концов, я медик с большим опытом работы. Почему девчонки молодые там таскают на себе раненных, а я должен дома отсиживаться. Я пошел защищать свою семью, родителей, детей. Только там ты понимаешь, с какой нечестью приходиться воевать. И кто это будет делать? Лучше мы, чем наши дети, наша молодежь», — пояснил тюменец.
В Тюменской области о новых ЖК часто говорят, что они сделаны из пластилина и палок. Во многом за такими резкими высказываниями стоит ряд серьезных проблем, ведь дома сдаются с трещинами, поломками и множественными недочетами. Почему так много нареканий стало в адрес застройщиков, узнал у экспертов «Наш город».
Мнения их сходятся — рекордный рост объемов жилого строительства, нарушение технологических процессов и использование застройщиками низкокачественных материалов.
«В 2005 году в регионе объем ввода жилья составил 546,9 тыс. кв. метров. К 2010 году был введен уже 1 млн 111,8 тыс. кв. метров. И сейчас мы имеем вдвое больший показатель. За такой короткий срок невозможно так значительно поднять объемы без утери качества», — пояснил специалист строительно-технической экспертизы Дмитрий Вершинин.
Жители тюменской Зареки готовятся записывать видеообращение к президенту России Владимиру Путину по вопросу застройки района многоэтажными домами. Тюменцы не согласны с решением администрации Тюмени о проведении КРТ. Из-за реновации в районе должны будут снести сотни ИЖС.
Власти Тюмени, в свою очередь, призвали горожан разобраться в ситуации. Городской департамент земельных отношений и градостроительства опубликовал пост, в котором разъяснил планы по КРТ на данном участке. Так, власти обещают не сносить исторические объекты, а на месте частных построек возвести высотки и школу.
В минувшие выходные жительница Тюмени, капитан полиции Екатерина Кулькова, выпала из окна квартиры на восьмом этаже. По предварительной версии, 35-летняя женщина совершила это из-за ссоры с мужем. Он не работал, а она его ревновала.
У женщины остались трое детей: два мальчика и девочка. Самый старший из них учится в седьмом классе, а младшему всего три года.
Бортпроводница авиакомпании «Ямал» Мария Посадских завоевала зрительские симпатии в конкурсе «Топ стюардесс — 2023».
Финал конкурса прошел накануне 10 декабря. Участие в нем приняли 30 стюардесс, представляющих 10 авиакомпаний из 22 городов. В их числе были и тюменки — 19-летняя Мария Посадских и Александра Пешева из авиакомпании «Ютейр» — она по итогам конкурса вошла в «ТОП-5 стюардесс Мира».