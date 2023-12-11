Итоги дня в Тюмени: жалуются Путину, КРТ Зареки, «Знахарь» с СВО, морозная сводка

Житель Тюменской области, проработавший в скорой помощи почти 20 лет, ушел в зону СВО добровольцем в мае 2023 года. Решил, что там его опыт и знания сейчас нужнее. Так оно и случилось — бойцы называют своего санинструктора «талисманом». Ведь если он рядом, значит у них больше шансов выжить.