Давайте разбираться: власти Тюмени разъяснили жителям Зареки свои планы по реновации

Власти уверяют тюменцев, что все культурно-исторические объекты, которые есть Зарекой и попадают по КРТ — будут отреставрированы и сохранены.



Напомним, обновленный план по КРТ Зареки администрация Тюмени опубликовала 8 декабря. Когда горожане узнали, что из-за реновации под снос здесь уйдут сотни ИЖС — они приняли решение обратиться за помощью к президенту.