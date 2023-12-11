Давайте разбираться: власти Тюмени разъяснили жителям Зареки свои планы по реновации

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Сегодня, городской департамент земельных отношений и градостроительства через свои аккаунты в соцсетях, предложил тюменцам разобраться в ситуации.
«В социальных сетях тюменцы выражают беспокойство в связи с возможным будущим развитием территории планировочного района № 5 „Заречный“. Давайте разбираться. С 18 по 22 декабря будет проведена экспозиция проекта и консультирование посетителей. Почему только с 18-го? Потому что так велит Градостроительный кодекс РФ», — сказано в сообщении.
Ведомство рассказало, какие территории включены в проект КРТ. Их всего три:
На месте бывшего фанерного комбината (улицы Береговая — Поперечная — Чкалова — Луговая) планируется строительство жилого комплекса разной этажности со встроенным детсадом на 360 мест. Также проект предусматривает многоуровневый гараж с подземным паркингом.
В границах улиц Большая Заречная — Поперечная — Ломоносова — Чкалова появится школа на 1,1 тыс. мест. Ее возведут в 2035 году.
«Изъятие земли под объекты образования действующим законодательством не предусматривается: участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома, в проекте межевания указаны как сохраняемые», — отметили в ведомстве.
По информации департамента, на территорию в районе улицы Тимофея Кармацкого заключён договор КРТ по инициативе правообладателя земельного участка. На этом месте не позднее сентября 2032 года должна быть построена многоэтажка. На сегодня в данном периметре застроек нет.
Власти уверяют тюменцев, что все культурно-исторические объекты, которые есть Зарекой и попадают по КРТ — будут отреставрированы и сохранены.
Напомним, обновленный план по КРТ Зареки администрация Тюмени опубликовала 8 декабря. Когда горожане узнали, что из-за реновации под снос здесь уйдут сотни ИЖС — они приняли решение обратиться за помощью к президенту.