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Updated Сегодня, 15:28

Власти Тюмени разъяснили жителям Зареки свои планы по реновации

Давайте разбираться: власти Тюмени разъяснили жителям Зареки свои планы по реновации

11 декабря 2023, 14:16
Фото: 1MI

Власти Тюмени разъяснили жителям Зареки свои планы по реновации

Тюменцев, проживающих Зарекой, администрация города пригласила на общественные обсуждения обновленного плана комплексного развития территории. Однако с решением властей, застроить район высотками, местные жители недовольны, ведь тогда им придется отдать свои участки вместе с домами.

Сегодня, городской департамент земельных отношений и градостроительства через свои аккаунты в соцсетях, предложил тюменцам разобраться в ситуации.

«В социальных сетях тюменцы выражают беспокойство в связи с возможным будущим развитием территории планировочного района № 5 „Заречный“. Давайте разбираться. С 18 по 22 декабря будет проведена экспозиция проекта и консультирование посетителей. Почему только с 18-го? Потому что так велит Градостроительный кодекс РФ», — сказано в сообщении.

Ведомство рассказало, какие территории включены в проект КРТ. Их всего три:

  • в границах улиц Ангарской — Большой Заречной — Щербакова — Береговой;
  • в квадрате улиц Береговой — Поперечной — Большой Заречной — Ломоносова — Луговой;
  • районе улицы Тимофея Кармацкого.
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На месте бывшего фанерного комбината (улицы Береговая — Поперечная — Чкалова — Луговая) планируется строительство жилого комплекса разной этажности со встроенным детсадом на 360 мест. Также проект предусматривает многоуровневый гараж с подземным паркингом.

В границах улиц Большая Заречная — Поперечная — Ломоносова — Чкалова появится школа на 1,1 тыс. мест. Ее возведут в 2035 году.

«Изъятие земли под объекты образования действующим законодательством не предусматривается: участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома, в проекте межевания указаны как сохраняемые», — отметили в ведомстве.

По информации департамента, на территорию в районе улицы Тимофея Кармацкого заключён договор КРТ по инициативе правообладателя земельного участка. На этом месте не позднее сентября 2032 года должна быть построена многоэтажка. На сегодня в данном периметре застроек нет.

Власти уверяют тюменцев, что все культурно-исторические объекты, которые есть Зарекой и попадают по КРТ — будут отреставрированы и сохранены.

Напомним, обновленный план по КРТ Зареки администрация Тюмени опубликовала 8 декабря. Когда горожане узнали, что из-за реновации под снос здесь уйдут сотни ИЖС — они приняли решение обратиться за помощью к президенту.

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