Бригады СУЭНКО в Тюмени и Тюменском районе работают в круглосуточном режиме

В компании оперативно принимаются технические решения для увеличения пропускной способности сетей, которые незамедлительно реализуют, используется оборудование (трансформаторы, автовыключатели, рубильники и др.) из аварийного запаса. Например, ситуация в п. Московском. 7 декабря для надежности электроснабжения энергетики заменили трансформатор 250 на 400 кВА, а на следующий день потребовалась его замена на трансформатор еще большей мощностью 630 кВА. Во время проведения работ местные жители получали энергоснабжение через генераторы СУЭНКО. Уже завершены работы по замене трансформаторов на большую мощность в СНТ Юбилей, Тополя-1, Яровское, проведен неотложный ремонт коммутационного оборудования в СНТ Якорь, Подорожник, Тополя-1, отработаны более 300 точечных заявок по линиям 0,4 кВ.