Бригады СУЭНКО в Тюмени и Тюменском районе работают в круглосуточном режиме

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
При проведении аварийных работ и замене оборудования, при ограничениях потребляемой мощности от смежных сетевых организаций — потребителей переключают на резервные источники питания — дизель-генераторы (ДЭС). Кроме всех ДЭС Тюменского филиала, энергетики СУЭНКО доставили мощные генераторы из филиалов Тобольска, Ялуторовска, Кургана и Шадринска. Специально для садоводств закуплены еще 3 ДЭС: две 350 и одна 500 кВт.
В Тюменской области продолжаются аномальные морозы, растет энергопотребление в садовых товариществах и ИЖС. Оборудование не справляется со сверхноминальной нагрузкой, на локальных участках линий происходят аварийные отключения, снижается напряжение в сети.
Энергетики СУЭНКО для стабилизации ситуации работают круглосуточно, с привлечением дополнительных сил и спецтехники. С 08 по 10 декабря отработано 327 заявок, поступивших от жителей и ЕДДС муниципальных образований. В эти дни СУЭНКО помогает смежным сетевым компаниям — предоставляла собственные ДЭС и спецтехнику «Дорстрою» (СНТ «Русское поле»), спецтехнику Россети Тюмень для восстановления кабельно-воздушных линий.
В компании оперативно принимаются технические решения для увеличения пропускной способности сетей, которые незамедлительно реализуют, используется оборудование (трансформаторы, автовыключатели, рубильники и др.) из аварийного запаса. Например, ситуация в п. Московском. 7 декабря для надежности электроснабжения энергетики заменили трансформатор 250 на 400 кВА, а на следующий день потребовалась его замена на трансформатор еще большей мощностью 630 кВА. Во время проведения работ местные жители получали энергоснабжение через генераторы СУЭНКО. Уже завершены работы по замене трансформаторов на большую мощность в СНТ Юбилей, Тополя-1, Яровское, проведен неотложный ремонт коммутационного оборудования в СНТ Якорь, Подорожник, Тополя-1, отработаны более 300 точечных заявок по линиям 0,4 кВ.
Масштабный ремонт во время летней кампании — одновременно 30 бригад СУЭНКО работали в 117 тюменских СНТ, построено и реконструировано 229 км
воздушных линий, 96 трансформаторных подстанций и другое оборудование — позволил избежать проблем во многих садоводствах. Но даже с новыми сетями проблема качества электроснабжения все равно остается. Пример, энергодефицитное СНТ «Виктория-1». СУЭНКО привела там в порядок более 11 км воздушных линий, которые готовы пропустить необходимую мощность, но из-за отсутствия мощности в центрах питания 10-110 кВ Россети Тюмень проблема сохраняется.
СУЭНКО постоянно взаимодействует с Региональным штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области и всеми региональными сетевыми компаниями, чтобы включить потребителей в кратчайшие сроки, ведь задача у энергетиков одна — обеспечить надежное электроснабжение тюменцев не смотря на аномальные погодные условия, технологические или другие причины.