Земский доктор: штат Голышмановской больницы пополнили три участковых терапевта

В 2023 году в Голышмановский филиал областной больницы устроились три участковых терапевта — недавние выпускники вузов. Также штат медучреждения стал больше на 8 медсестер и медбратьев, и 5 фельдшеров. Они также получили дипломы в этом году, сообщает депздрав региона.

Фото: сайт правительства Тюменской области В числе «новеньких» — участковый врач-терапевт Юлия Голомёдова, приехала в Тюменскую области после Алтайского государственного медуниверситета, который она закончила с красным дипломом. Сейчас она ведет пациентов из Юргинского района — это более двух тысяч человек. На сегодня за плечами доктора уже 835 приёмов и несколько выездов на адрес пациентов. «Работа участкового терапевта на селе требует широкого спектра навыков и знаний, так как мы часто сталкиваемся с различными заболеваниями и состояниями пациентов. Важно уметь работать в условиях ограниченных ресурсов и часто приходится принимать быстрые решения. Также важно быть готовым к долгосрочной работе с одним и тем же сообществом, учитывая его особенности и потребности», — рассказала Юлия Голомёдова. Отметим, кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы всё больше молодых специалистов приезжают на работу в сельскую местность. Александр Моор: региональное здравоохранение всегда в приоритете Узнать подробнее Читайте также: Тюмень тестирует новую систему в здравоохранении «Персональные медицинские помощники» Тюменская область вошла в топ регионов по развитию цифровой зрелости здравоохранения В Тюменской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения