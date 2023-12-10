Тюменцы заметили в небе перевернутую радугу. Что это значит?

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Фотографиями радужного свечения вокруг солнца тюменцы поделились в социальных сетях. По словам астрономов, гало — это природное явление, возникающее при преломлении световых лучей кристаллами льда. Для того, чтобы сияние возникло вокруг источника света, необходимо наличие кристаллов в низких слоях атмосферы. В морозную погоду гало появляется в преддверии потепления.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе тюменцы стали свидетелями необычного природного явления — световых столбов, которые также являются одной из разновидностью гало. Появлению световых столбов в вечернее время поспособствовали низкие температуры воздуха.