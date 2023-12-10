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Тюменцы заметили в небе перевернутую радугу

Тюменцы заметили в небе перевернутую радугу. Что это значит?

10 декабря 2023, 09:41
Фото: Читатель «Нашего Города»

Тюменцы заметили в небе перевернутую радугу

Свидетелями невероятно красивого природного явления, гало, стали сегодня днем жители Тюмени. В небе над областной столицей горожане заметили полукруглый световой луч, напоминающий перевернутую радугу.
Видео: Типичная Тюмень

Фотографиями радужного свечения вокруг солнца тюменцы поделились в социальных сетях. По словам астрономов, гало — это природное явление, возникающее при преломлении световых лучей кристаллами льда. Для того, чтобы сияние возникло вокруг источника света, необходимо наличие кристаллов в низких слоях атмосферы. В морозную погоду гало появляется в преддверии потепления.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе тюменцы стали свидетелями необычного природного явления — световых столбов, которые также являются одной из разновидностью гало. Появлению световых столбов в вечернее время поспособствовали низкие температуры воздуха.

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