В Тюмени с концертом выступит легендарная группа

Группа «Заточка», лидером которой является тюменец Юрий «Новокаин» Симонов, была образована в 2018 году в Москве. За музыкальную составляющую отвечает гитарист и участник группы Anacondaz Илья Погребняк, который в песнях «Заточки» использует не только гитару, но еще банджо. Рэпер Юрий «Новокаин» Симонов в своей брутальной манере дополняет музыку неординарными образами и ироничными рифмами.