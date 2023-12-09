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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

В Тюмени с концертом выступит легендарный рэпер

В Тюмени с концертом выступит легендарная группа

9 декабря 2023, 07:38
Фото: ВК ЗАТОЧКА

В Тюмени с концертом выступит легендарный рэпер

В Тюмени сегодня состоится концерт легендарной рэп—рок-группы «Заточка». Выступление пройдет в ДК «Байконур».
«Тюмень, родная, ну чё там слышно? Сегодня кантри-рэп у вас!», — сообщили музыканты на своей странице в ВК.

Группа «Заточка», лидером которой является тюменец Юрий «Новокаин» Симонов, была образована в 2018 году в Москве. За музыкальную составляющую отвечает гитарист и участник группы Anacondaz Илья Погребняк, который в песнях «Заточки» использует не только гитару, но еще банджо. Рэпер Юрий «Новокаин» Симонов в своей брутальной манере дополняет музыку неординарными образами и ироничными рифмами.

Дебютный альбом под названием «Грязное дельце», выпущенный группой «Заточка» в мае 2018 года, мгновенно нашел свою широкую аудиторию. Песня «Новый шериф» не покидала хит-парад «Чартова Дюжина» Нашего Радио с мая 2019 года, добравшись в середине лета до второй строчки.

В октябре 2019 состоялся выпуск второго студийного альбома «Как в американском фильме». Альбом включает в себя 10 песен, одной из которых является кавер-трек «В городе, где нет метро» группы 25/17. В дальнейшем песня вошла в четвертую часть трибьют-альбома «Вспомнить все», участие в котором приняли многие известные музыканты.

В 2020 году «Заточка» одержала победу в 13-й национальной музыкальной премии «Чартова дюжина» в номинации «Взлом». В октябре этого года был музыкальный коллектив выпустил новый альбом из 15 композиций. Именно его и представят музыканты сегодня тюменцам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале этого года выступит российский певец Shaman. Концертные выступления пройдут 5 и 6 февраля в Тюменской филармонии. Несмотря на то, что мероприятия остается практически два месяца, тюменцы же частично раскупили билеты на концерт Shamanа.

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