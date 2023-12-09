Тюменский «Маршрут пациента» вошел в топ лучших практик менеджмента качества в России

«В Тюменской области приветствуется мультидисциплинарный подход: когда практическое здравоохранение выделяет болевые точки, проблемы, к их проработке подключаются эксперты департамента здравоохранения, реализовывать решения получается благодаря подключению ресурсов информатизации региона. Нацеленность на профилактику и сохранение здоровья — это ключевая и основополагающая задача амбулаторного звена, из решения которой вытекают и все остальные цели, которые перед нами ставит Национальный проект „Здравоохранение“, в том числе по сокращению смертности от основных причин», — поделилась главный врач ГП №12 Татьяна Клещевникова.