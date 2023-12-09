Тюменский «Маршрут пациента» вошел в топ лучших практик менеджмента качества в России

Posted 9 декабря, 05:12
Published 9 декабря, 05:12
Modified Сегодня, 00:58
Updated Сегодня, 00:58
Впервые в программе представлена выставка «Аллея лучших практик внедрения СМК. „Маршрут пациента“ — ее участником стала городская поликлиника №12. И единственная, представляющая амбулаторное звено по теме сохранения здоровья, популяризации здорового образа жизни и медицинской профилактики. Тюменцы на Аллее представили проект маршрута пациента, который проходит диспансеризацию.
«Наш проект рассказывает о ключевых моментах формирования маршрута, которые позволяют выстроить его максимально оптимально как для пациента, так и для встраивания его в общую систему организации медпомощи в поликлинике», — отметила заведующий сектором внутреннего контроля качества ГП №12» Наталия Тюменцева.
На открытии выставки лучшие практики оценили лично Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и другие эксперты медицинского сообщества.
«В Тюменской области приветствуется мультидисциплинарный подход: когда практическое здравоохранение выделяет болевые точки, проблемы, к их проработке подключаются эксперты департамента здравоохранения, реализовывать решения получается благодаря подключению ресурсов информатизации региона. Нацеленность на профилактику и сохранение здоровья — это ключевая и основополагающая задача амбулаторного звена, из решения которой вытекают и все остальные цели, которые перед нами ставит Национальный проект „Здравоохранение“, в том числе по сокращению смертности от основных причин», — поделилась главный врач ГП №12 Татьяна Клещевникова.