Тюменская актриса Елена Корикова завершила карьеру

Правда, актрисе шоу-бизнес по душе не пришелся. До 2016 года она снималась в кино, но в основном играла второстепенные роли, а позже пропала с экранов. В 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Корикова вышла замуж. Позже Елена ее подтвердила, однако предпочла не рассказывать о том, кем является ее супруг, пишет 72.RU.