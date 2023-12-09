Тюменская актриса Елена Корикова завершила карьеру

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Известно, что ее мужем является бывший чиновник, который полностью обеспечивает семью.
«Я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать и много еще чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом — такое счастье просто наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать. Пришло время для себя любимой», — написала ранее на своей странице ВК Елена.
Напомним, славу уроженке Тобольска Елене Кориковой принес сериал «Бедная Настя», вышедший в нулевых на российские экраны. Актриса сыграла роль крепостной Анны Платоновой. После выходы сериала, Корикову стали приглашать для съемок в шоу, видеоклипах.
Правда, актрисе шоу-бизнес по душе не пришелся. До 2016 года она снималась в кино, но в основном играла второстепенные роли, а позже пропала с экранов. В 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Корикова вышла замуж. Позже Елена ее подтвердила, однако предпочла не рассказывать о том, кем является ее супруг, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в субботу вечером, 9 декабря, с концертом выступит легендарная группа «Заточка», лидером которой является тюменский рэпер Юрий «Новокаин» Симонов.