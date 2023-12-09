Три школы в тюменских микрорайонах вошли в число самых переполненных в городе

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Все учебные заведения расположены в микрорайонах, где в настоящее время ведется активная застройка. В школах организовано две смены обучения и действует нелинейная модель расписания.
«Правительством области принимаются меры по развитию образовательной инфраструктуры», подчеркнули в департаменте.
Специалисты отметили, что в Тюмени сегодня ведутся работы по строительству новых школ, реконструкции действующих учебных заведений. Разрабатываются проекты новых корпусов школ для увеличения числа классов и школьников, обучающихся в первую смену, пишет Ура. Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие три года построят 30 школ и 12 детсадов. Новые общеобразовательные и дошкольные учреждения появятся в Заречном микрорайоне, поселке Московский, «Ямальский-2», ЖК «Айвазовский» и т. д.