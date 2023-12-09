Три школы в тюменских микрорайонах вошли в число самых переполненных в городе

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие три года построят 30 школ и 12 детсадов. Новые общеобразовательные и дошкольные учреждения появятся в Заречном микрорайоне, поселке Московский, «Ямальский-2», ЖК «Айвазовский» и т. д.