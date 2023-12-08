В украинский плен попал 35-летний штурмовик из Тюменской области

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
У старшего сержанта уже был боевой опыт. В 2019 году он воевал в Сирии. В зоне СВО вначале был на Запорожском направлении. Потом оказался в штурмовом подразделении «Шторм».
«В „Шторм“ попал не по своему желанию. Просто привезли, направили, оформили и всё», — пояснил сержант.
В плен тюменца взяли во время в то время, когда он выполнял боевое задание в лесополосе. Была задача окопаться и укрепиться, но сделать этого не удалось. Группа попала под артиллерийский обстрел неприятеля.
Личность Михаила Злобина «Нашему городу» подтвердили в администрации Байкалово. У бойца дома остался отец.
О судьбе тюменца уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских также узнал от нас. На тот момент сведений о бойце у омбудсмена не было. Соответствующих заявлений от родных военнослужащего тоже не поступало.
«Не в компетенции уполномоченного находится вопросы эти. Мы больше помогаем вот с реализацией прав.Так сказать, мобилизованных либо листом частных военных компаний, чтобы они могли реализовать свои права и обеспечиваем», — рассказал Олег Датских.
Напомним, в конце ноября в Тюмени открылась общественная приемная по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции. Также за помощью по розыску пропавших в зоне СВО бойцов можно обратиться к уполномоченному по правам человека в Тюменской области.