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В украинский плен попал 35-летний штурмовик из Тюменской области

В украинский плен попал 35-летний штурмовик из Тюменской области

8 декабря 2023, 12:39
Фото: 1MI
Накануне стало известно, что в плен попал в зоне СВО попал житель Тюменской области. Его зовут Михаил Злобин из села Байкалово. Служил старшим сержантом в отряде «Шторм» 70-го мотострелкового полка.

У старшего сержанта уже был боевой опыт. В 2019 году он воевал в Сирии. В зоне СВО вначале был на Запорожском направлении. Потом оказался в штурмовом подразделении «Шторм».

«В „Шторм“ попал не по своему желанию. Просто привезли, направили, оформили и всё», — пояснил сержант.
Михаил ЗлобинМихаил Злобин
Михаил Злобин
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В плен тюменца взяли во время в то время, когда он выполнял боевое задание в лесополосе. Была задача окопаться и укрепиться, но сделать этого не удалось. Группа попала под артиллерийский обстрел неприятеля.

Личность Михаила Злобина «Нашему городу» подтвердили в администрации Байкалово. У бойца дома остался отец.

О судьбе тюменца уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских также узнал от нас. На тот момент сведений о бойце у омбудсмена не было. Соответствующих заявлений от родных военнослужащего тоже не поступало.

«Не в компетенции уполномоченного находится вопросы эти. Мы больше помогаем вот с реализацией прав.Так сказать, мобилизованных либо листом частных военных компаний, чтобы они могли реализовать свои права и обеспечиваем», — рассказал Олег Датских.

Напомним, в конце ноября в Тюмени открылась общественная приемная по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции. Также за помощью по розыску пропавших в зоне СВО бойцов можно обратиться к уполномоченному по правам человека в Тюменской области.

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