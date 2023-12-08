В Тюменской области банда черных лесорубов уничтожила сосны на 7,8 млн рублей. ВИДЕО

Тюменцы признаны виновными по уголовной статье за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо крупном размере, организованной группой лиц. Главарем «черных лесорубов» оказался житель Тюменского района, ранее уже судимый за незаконную рубку и перевозку заготовленной древесины для продажи. В 2020 году он снова решил заработать на лесе. В подельники брал знакомых. Так, вместе с ним на скамье оказались еще четверо мужчин.