В Тюменской области банда черных лесорубов уничтожила сосны на 7,8 млн рублей. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Тюменцы признаны виновными по уголовной статье за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо крупном размере, организованной группой лиц. Главарем «черных лесорубов» оказался житель Тюменского района, ранее уже судимый за незаконную рубку и перевозку заготовленной древесины для продажи. В 2020 году он снова решил заработать на лесе. В подельники брал знакомых. Так, вместе с ним на скамье оказались еще четверо мужчин.
В 2021 году лесорубы попались сотруднику «Тюменской авиабазы», который пресек их незаконную деятельность.
«Размер ущерба, причиненного „черными лесорубами“ лесному комплексу Тюменской области превысил 7,8 млн рублей. Было вырублено 193 сосны в защитных и эксплуатационных лесах», — пояснили в ведомстве.
По решению суда, организатор отправится в колонию на 4,6 года, его соучастники получили условные сроки. Также с виновные должны будут компенсировать ущерб — 6,8 млн рублей.