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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 13:01

В Тюменской области банда черных лесорубов уничтожила сосны на 7,8 млн рублей

В Тюменской области банда черных лесорубов уничтожила сосны на 7,8 млн рублей. ВИДЕО

8 декабря 2023, 12:57
Фото: 1MI

В Тюменской области банда черных лесорубов уничтожила сосны на 7,8 млн рублей

В Нижнетавдинском районе осудили пятерых мужчин, которые незаконно срубили почти 200 сосен. Причиненный ими ущерб оценен в 7,8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Видео: пресс-служба прокуратуры ТО

Тюменцы признаны виновными по уголовной статье за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо крупном размере, организованной группой лиц. Главарем «черных лесорубов» оказался житель Тюменского района, ранее уже судимый за незаконную рубку и перевозку заготовленной древесины для продажи. В 2020 году он снова решил заработать на лесе. В подельники брал знакомых. Так, вместе с ним на скамье оказались еще четверо мужчин.

В 2021 году лесорубы попались сотруднику «Тюменской авиабазы», который пресек их незаконную деятельность.

«Размер ущерба, причиненного „черными лесорубами“ лесному комплексу Тюменской области превысил 7,8 млн рублей. Было вырублено 193 сосны в защитных и эксплуатационных лесах», — пояснили в ведомстве.

По решению суда, организатор отправится в колонию на 4,6 года, его соучастники получили условные сроки. Также с виновные должны будут компенсировать ущерб — 6,8 млн рублей.

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