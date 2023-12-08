В Тобольске установят новогодние фигуры и большие елки

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Тобольске установят 10 фигур Деда Мороза и Снегурочки, 7 больших елок, а также на новогодних праздниках будут работать 10 кортов и 3 катка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Телеграм-канале.
«Тобольск с каждым днем превращается в волшебную зимнюю сказку. Преображаются все наши любимые общественные пространства. Благодаря инициативности горожан новогоднее чудо появляется и в уютных уголках. А с участием наших предприятий, хозсубъектов, бизнеса дополнительно создаются места для зимнего семейного отдыха на свежем воздухе», — отметил Афанасьев.
Он подчеркнул, что сейчас активно преображаются пришкольные территории и дворы. Глава города призвал местных жителей присоединиться к созданию праздника и ознакомиться с афишей новогодних активностей и мероприятий.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени пройдет забег Снегурочек. Он состоится после Нового года.