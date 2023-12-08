В КМСП запустили сервис юридической поддержки «Правовой гид»

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, у представителей микро- и малого бизнеса часто нет в штате юрисконсультов, а юридические вопросы возникают регулярно. Чтобы поддержать предпринимателей по данному направлению, был создан бесплатный сервис «Правовой гид», пишет ria.ru.