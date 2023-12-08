В КМСП запустили сервис юридической поддержки «Правовой гид»

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, у представителей микро- и малого бизнеса часто нет в штате юрисконсультов, а юридические вопросы возникают регулярно. Чтобы поддержать предпринимателей по данному направлению, был создан бесплатный сервис «Правовой гид», пишет ria.ru.
Бета-тестирование нового сервиса, в котором участвовали предприниматели, стартовало в ноябре текущего года. От представителей бизнеса поступило более 60 обращений по разным направлениям: правила размещения вывесок на балконе жилого дома, получение лицензии для курсов йоги и др.
Исаевич отметил, что «Правовой гид» — это средство получения информации, а для жалоб и решения проблем на МСП.РФ действует «Сервис 360».
Напомним, цифровая платформа для помощи малому и среднему бизнесу была разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».