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В КМСП запустили сервис юридической поддержки «Правовой гид»

В КМСП запустили сервис юридической поддержки «Правовой гид»

8 декабря 2023, 13:11
Бесплатный сервис «Правовой гид» был запущен Корпорацией МСП для юридической поддержки малого и среднего бизнеса.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, у представителей микро- и малого бизнеса часто нет в штате юрисконсультов, а юридические вопросы возникают регулярно. Чтобы поддержать предпринимателей по данному направлению, был создан бесплатный сервис «Правовой гид», пишет ria.ru.

Бета-тестирование нового сервиса, в котором участвовали предприниматели, стартовало в ноябре текущего года. От представителей бизнеса поступило более 60 обращений по разным направлениям: правила размещения вывесок на балконе жилого дома, получение лицензии для курсов йоги и др.

Исаевич отметил, что «Правовой гид» — это средство получения информации, а для жалоб и решения проблем на МСП.РФ действует «Сервис 360».

Напомним, цифровая платформа для помощи малому и среднему бизнесу была разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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