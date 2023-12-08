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Тюменские таксисты начали чаще отказываться от заказов во время морозов

Тюменские таксисты стали чаще отказываться от заказов в морозы

8 декабря 2023, 02:30
Фото: 1MI

Тюменские таксисты начали чаще отказываться от заказов во время морозов

Людям приходится ждать водителей часами. Некоторые таксисты готовы прийти на помощь, но за тройную оплату.
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Тюменские таксисты во время морозов стали массово отказываться от заказов. Речь идет о случаях, когда клиентам нужна помощь в запуске автомобилей. Об этом сообщили местные жители Ura.ru.

«Утром собрался ехать на работу, а машина не завелась. Оформил заявку на вызов такси. В примечаниях указал, что мне нужна помощь в запуске автомобиля, простыми словами — нужно „прикурить“. Прождал больше часа — так никто и не приехал», — рассказал анонимный собеседник.

Тот факт, что водители отказываются от каких вызовов, подтвердил и владелец одного из таксопарков. По его словам, сложившаяся ситуация активно обсуждается в чатах водителей такси.

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«Одни водители категорически отказываются „прикуривать“ чужие машины, чтобы не повредить свои. Другие готовы помочь, но только за тройной тариф. Третьи вообще радуются: мол, чем больше замерзших автомобилей, тем меньше пробок на дорогах. А значит, можно заработать больше денег», — отметил владелец таксопарка.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возник дефицит таксистов с личным авто. Нехватка водителей связана с несколькими факторами.

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