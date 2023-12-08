nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

В Тюмени таксисты устроили дежурство на обочине Рощинского кольца

Тюменские таксисты нашли новый способ заработка

8 декабря 2023, 09:00
Фото: 1MI

В Тюмени таксисты устроили дежурство на обочине Рощинского кольца

Тюменские таксисты дежурят на Рощинском кольце в ожидании дорогих заказов из аэропорта. Таким образом, водители пытаются обмануть систему агрегаторов — к примеру, «Яндекс» не дает заказы водителям, которые «ловят» вызовы от аэропорта.

Поэтому и приходится идти на хитрость — вставать на удалении от воздушной гавани. В таком случае программа сама приглашает забрать клиента из аэропорта.

«Есть у „Яндекса“ зона такая специальная, выделенная возле аэропорта, куда ты не можешь попасть сам, тебя должен „Яндекс“ туда пригласить с помощью так называемого „проводника“., которые рассылает приглашение. Зачастую из аэропорта, бывают, дорогие заказы, а если машин не хватает, то и вовсе увеличивается стоимость заказа, — объяснил журналисту 72.RU один из водителей.

То есть, благодаря данной хитрости водители получают заказ с увеличенной стоимостью поездки и доплату за дальнюю подачу автомобиля.

Интересно, что водители, работающие по городу, схему с нахождение возле аэропорта считают невыгодной — ведь за время простоя можно выполнить несколько заказов. Водители, которые «ловят» заказы из аэропорта, напротив, данный вариант считают более прибыльным.

Отметим, что в среднем стоимость поездки из Рощино до центра города стоит от 434 до 625 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водители такси массово отказываются ехать на заказы клиентов, которым нужна помощь в запуске автомобиля. Часть водителей игнорирует такие вызовы, часть готова помочь, но за тройной тариф.

Читайте также:
Выборы-2024: 70% россиян хотят, чтобы Владимир Путин баллотировался на новый срокОгурцы по 570, томаты по 550 рублей: в Тюмени подорожали свежие овощиВ Тюмени Леонида Слуцкого встретили приветственными билбордами
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
На передовой атмосферного фронта: Тюмень накрыли аномальные морозы
Сегодня, 07:35
«Китайское масло застывает!»: у тюменских водителей отказывают машины из-за морозов
Сегодня, 06:57
«Сможешь ли ты выжить?»: только 5% тюменцев знают, как спастись от мороза
Сегодня, 08:49
Погода на выходные: морозы в Тюменской области не отступают
Сегодня, 07:39
Минус 40, кто больше? Тюменцы показали свои термометры
Сегодня, 05:04
Под Тюменью подожгли трансформатор ж/д ветки, по которой везли военные грузы
Вчера, 07:22