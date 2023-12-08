Тюменские таксисты нашли новый способ заработка

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Поэтому и приходится идти на хитрость — вставать на удалении от воздушной гавани. В таком случае программа сама приглашает забрать клиента из аэропорта.
«Есть у „Яндекса“ зона такая специальная, выделенная возле аэропорта, куда ты не можешь попасть сам, тебя должен „Яндекс“ туда пригласить с помощью так называемого „проводника“., которые рассылает приглашение. Зачастую из аэропорта, бывают, дорогие заказы, а если машин не хватает, то и вовсе увеличивается стоимость заказа, — объяснил журналисту 72.RU один из водителей.
То есть, благодаря данной хитрости водители получают заказ с увеличенной стоимостью поездки и доплату за дальнюю подачу автомобиля.
Интересно, что водители, работающие по городу, схему с нахождение возле аэропорта считают невыгодной — ведь за время простоя можно выполнить несколько заказов. Водители, которые «ловят» заказы из аэропорта, напротив, данный вариант считают более прибыльным.
Отметим, что в среднем стоимость поездки из Рощино до центра города стоит от 434 до 625 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водители такси массово отказываются ехать на заказы клиентов, которым нужна помощь в запуске автомобиля. Часть водителей игнорирует такие вызовы, часть готова помочь, но за тройной тариф.