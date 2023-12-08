Тюменские сотрудники МЧС за сутки спасли шестерых замерзших автомобилистов

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Вчера днем в беду попал дальнобойщик из Санкт-Петербурга: большегруз «Ивеко» застрял в Омутинском районе. Местные пожарные пришли ему на помощь и обогрели топливную систему.
Спустя час поступил новый вызов, но уже из Упоровского района. На 33 километре трассы «Заводоуковск — Емуртла» с аналогичной проблемой столкнулся водитель грузового автомобиля «Даф» из Казахстана. Ему также помогли пожарные.
Точно такая же ситуация произошла и на 79 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Ярковском районе: спасатели также обогревали топливную систему автомобиля «Вольво».
С этой же проблемой столкнулся и водитель «Камаза» из Татарстана: он застрял на 220 километре трассы «Тюмень — Омск», ему помогли голышмановские пожарные.
В МЧС Тюменской области напомнили, что автомобилистам готовы прийти на помощь мобильные пункты обогрева. О том, чем они оснащены, рассказывал «Наш город».