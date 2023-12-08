Тайный Санта уже не тот: тюменцы не готовы раскошеливаться на подарки для коллег

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Эксперты опросили 2110 работающих россиян, в том числе и в Тюменской области. Выяснилось, что 54% работодателей будут дарить новогодние подарки своим сотрудникам, а 81% компаний дарит подарки их детям.
Самым желанным подарком в этом году стала денежная премия: ее хотели бы получить 98% опрошенных. 30% работников не отказались бы от сертификатов в магазины, а еще 22% рассчитывают получить сладости.
Хорошим подарком от компании 13% опрошенных считают новогоднюю атрибутику, 9% — корпоративный мерч и сувениры, 7% — грамоты, награды и благодарственные письма. Также 5% сотрудников считают, что было бы неплохо передать деньги, заложенные на подарки, в благотворительные фонды и приюты.
49% респондентов оценили средний бюджет на корпоративный подарок в 500-1000 рублей, 32% — 1000-2000 рублей, а 19% — более 2000 рублей.
Также выяснилось, что 28% работников планируют в этом году играть в Тайного Санту с коллегами. 52% сотрудников готовы потратить на подарок от 500 до 1000 рублей, 19% не планируют тратить более 500 рублей, 26% могут купить подарок за 1000-2000 рублей, и только 3% опрошенных планируют купить подарок дороже 2000 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские работодатели начали активнее искать простых рабочих. Спрос на рабочие специальности вырос на 59%.