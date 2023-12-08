Тайный Санта уже не тот: тюменцы не готовы раскошеливаться на подарки для коллег

Также выяснилось, что 28% работников планируют в этом году играть в Тайного Санту с коллегами. 52% сотрудников готовы потратить на подарок от 500 до 1000 рублей, 19% не планируют тратить более 500 рублей, 26% могут купить подарок за 1000-2000 рублей, и только 3% опрошенных планируют купить подарок дороже 2000 рублей.