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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Тюменцы рассказали, будут ли играть в Тайного Санту и о каком подарке мечтают

Тайный Санта уже не тот: тюменцы не готовы раскошеливаться на подарки для коллег

8 декабря 2023, 04:56
Фото: Midjourney

Тюменцы рассказали, будут ли играть в Тайного Санту и о каком подарке мечтают

Эксперты Зарплаты.ру опросили тюменцев и выяснили, будут ли они играть в Тайного Санту в этом году, что хотели бы получить и сколько готовы потратить на подарки.

Эксперты опросили 2110 работающих россиян, в том числе и в Тюменской области. Выяснилось, что 54% работодателей будут дарить новогодние подарки своим сотрудникам, а 81% компаний дарит подарки их детям.

Самым желанным подарком в этом году стала денежная премия: ее хотели бы получить 98% опрошенных. 30% работников не отказались бы от сертификатов в магазины, а еще 22% рассчитывают получить сладости.

Хорошим подарком от компании 13% опрошенных считают новогоднюю атрибутику, 9% — корпоративный мерч и сувениры, 7% — грамоты, награды и благодарственные письма. Также 5% сотрудников считают, что было бы неплохо передать деньги, заложенные на подарки, в благотворительные фонды и приюты.

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49% респондентов оценили средний бюджет на корпоративный подарок в 500-1000 рублей, 32% — 1000-2000 рублей, а 19% — более 2000 рублей.

Также выяснилось, что 28% работников планируют в этом году играть в Тайного Санту с коллегами. 52% сотрудников готовы потратить на подарок от 500 до 1000 рублей, 19% не планируют тратить более 500 рублей, 26% могут купить подарок за 1000-2000 рублей, и только 3% опрошенных планируют купить подарок дороже 2000 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские работодатели начали активнее искать простых рабочих. Спрос на рабочие специальности вырос на 59%.

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