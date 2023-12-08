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Тюменец отправится в колонию за ДТП с двумя погибшими пешеходами

Суд отправил в колонию тюменца, по вине которого погибли два пешехода

8 декабря 2023, 04:29
Фото: 1MI

Тюменец отправится в колонию за ДТП с двумя погибшими пешеходами

22 декабря 2020 года житель Заводоуковска находился за рулем Nissan Note. Проезжая по улице Энергетиков, он не заметил людей, переходивших дорогу.
Сюжет
Суд

Обе девушки скончались в больнице, но свою вину в их смерти водитель не признает. Он рассказал, что ехал со своим товарищем в Упорово из Заводоуковска в темное время суток.

На участке дороги, где произошла авария, отсутствует освещение. Ехал мужчина со скоростью 50 километров в час, что допустимо. У автомобиля был включен ближний свет фар, так как из-за снега при включенном дальнем свете видимость была гораздо хуже.

Подъезжая к пешеходному переходу, водитель заметил силуэт человека и затормозил, после чего почувствовал удар о переднюю часть машины. Одна из девушек была еще жива, другая признаков жизни не подавала. Мужчина сразу позвонил в экстренные службы.

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Подсудимый принес извинения семье погибших, возместил расходы на похороны, а также моральный вред в размере миллиона рублей. Заводоуковский районный суд назначил автомобилисту наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его прав на 2 года и 6 месяцев.

Ранее «Наш город» сообщал, что в массовой аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб человек. Произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры.

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