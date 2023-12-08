Суд отправил в колонию тюменца, по вине которого погибли два пешехода

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Обе девушки скончались в больнице, но свою вину в их смерти водитель не признает. Он рассказал, что ехал со своим товарищем в Упорово из Заводоуковска в темное время суток.
На участке дороги, где произошла авария, отсутствует освещение. Ехал мужчина со скоростью 50 километров в час, что допустимо. У автомобиля был включен ближний свет фар, так как из-за снега при включенном дальнем свете видимость была гораздо хуже.
Подъезжая к пешеходному переходу, водитель заметил силуэт человека и затормозил, после чего почувствовал удар о переднюю часть машины. Одна из девушек была еще жива, другая признаков жизни не подавала. Мужчина сразу позвонил в экстренные службы.
Подсудимый принес извинения семье погибших, возместил расходы на похороны, а также моральный вред в размере миллиона рублей. Заводоуковский районный суд назначил автомобилисту наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его прав на 2 года и 6 месяцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что в массовой аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб человек. Произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры.