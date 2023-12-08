Суд отправил в колонию тюменца, по вине которого погибли два пешехода

Подсудимый принес извинения семье погибших, возместил расходы на похороны, а также моральный вред в размере миллиона рублей. Заводоуковский районный суд назначил автомобилисту наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его прав на 2 года и 6 месяцев.