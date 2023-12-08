Ставрополье презентует оригинальную программу на выставке-форуме «Россия» 9 декабря

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Большое внимание в программе дня региона уделяется теме патриотизма. В частности, 25 героев со всех уголков страны встретятся на стенде Ставрополья, чтобы поделиться опытом в патриотическом воспитании юных граждан. Кроме того, благодаря последовательной реализации государственных программ в регионе уже более 40 лет проводят военно-патриотическую игру «Зарница».
В культурную программу дня региона войдут концертные выступления ставропольских исполнителей, мастер-класс известного местного живописца и развлекательные мероприятия от аниматоров, пишет newstracker.ru.
Гости экспозиций стенда Ставропольского края смогут посетить традиционную свадебную церемонию в казачьих традициях. Кроме того, перед ними выступят казачий Дед Мороз и артисты спектакля-концерта «В гостях у казаков-некрасовцев».
Губернатор края рассказал, что экспозицию стенда с начала открытия выставки уже посетили почти 800 тысяч гостей. Прикоснувшись к самобытной культуре региона, посетители также смогли узнать о его туристических, рекреационных и инвестиционных возможностях. Владимир Владимиров пригласил всех приехать в такой гостеприимный, щедрый и теплый край, как Ставрополье.
На стенде Ставропольского края важное место занимают молодежные проекты. Также здесь затрагиваются вопросы развития таких сфер экономики, как туризм и зеленая энергетика. В 2019 году на Ставрополье открыли промышленную солнечную электростанцию, а в 2020 году здесь приступили к возведению ветропарков. Уже к следующему году в регионе откроется седьмой такой парк.
В последние годы в нашей стране стремительно развивается внутренний туризм. Это происходит в том числе и за счет курортов Ставрополья. Лишь за пять лет на территории Кавказских Минеральных Вод реализовали 113 проектов в сфере строительства и ремонта предприятий гостиничного и санаторно-курортного бизнеса. Сейчас в регионе существует современный номерной фонд почти на пять тысяч мест. В день Ставропольского края среди победителей викторины на знание региона проведут розыгрыш трех путевок в Ессентуки, в результате которого три счастливчика смогут в реальности насладиться удивительной природой Кавказа.