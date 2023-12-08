Ставрополье презентует оригинальную программу на выставке-форуме «Россия» 9 декабря

В последние годы в нашей стране стремительно развивается внутренний туризм. Это происходит в том числе и за счет курортов Ставрополья. Лишь за пять лет на территории Кавказских Минеральных Вод реализовали 113 проектов в сфере строительства и ремонта предприятий гостиничного и санаторно-курортного бизнеса. Сейчас в регионе существует современный номерной фонд почти на пять тысяч мест. В день Ставропольского края среди победителей викторины на знание региона проведут розыгрыш трех путевок в Ессентуки, в результате которого три счастливчика смогут в реальности насладиться удивительной природой Кавказа.