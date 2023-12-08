Штормовое предупреждение: Тюменскую область с 9 декабря накроют аномальные морозы

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
«Из-за морозов повышается вероятность возникновения ЧП на энергетических системах жизнеобеспечения, ДТП, увеличения количества техногенных пожаров и случаев обморожения людей», — сказано в объявлении.
В администрации города напомнили, что для контроля над ситуацией, вызванной обширным морозным циклоном, в Тюмени создан единый центр оперативного реагирования.
В субботу и воскресенье в Тюменской области, по прогнозу синоптиков, температура воздуха может упасть местами до -36С. Хотя уже сегодня тюменцы поделились фотографиями своих термометров, которые показывали от -36С до -40С.
Из-за холодов в регионе принимаются максимальные меры безопасности. На трассах дежурят патрули ДПС и МЧС. Только за прошедшие сутки помощь была оказана шестерым замерзающим водителям.