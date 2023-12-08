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Штормовое предупреждение: Тюменскую область с 9 декабря накроют аномальные морозы

Штормовое предупреждение: Тюменскую область с 9 декабря накроют аномальные морозы

8 декабря 2023, 09:30
Фото: 1MI
По югу Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. С 9 по 12 декабря в регионе ожидается опасное погодное явление — аномальный холод с температурой воздуха ниже климатической нормы на 10С. Об этом сегодня, 8 декабря, предупредили в мэрии Тюмени.
«Из-за морозов повышается вероятность возникновения ЧП на энергетических системах жизнеобеспечения, ДТП, увеличения количества техногенных пожаров и случаев обморожения людей», — сказано в объявлении.

В администрации города напомнили, что для контроля над ситуацией, вызванной обширным морозным циклоном, в Тюмени создан единый центр оперативного реагирования.

В субботу и воскресенье в Тюменской области, по прогнозу синоптиков, температура воздуха может упасть местами до -36С. Хотя уже сегодня тюменцы поделились фотографиями своих термометров, которые показывали от -36С до -40С.

Из-за холодов в регионе принимаются максимальные меры безопасности. На трассах дежурят патрули ДПС и МЧС. Только за прошедшие сутки помощь была оказана шестерым замерзающим водителям.

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