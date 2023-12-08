При участии Алексея Чекункова запущены социально значимые объекты в Норильске

Министр акцентировал внимание на том, что в городе несколько лет реализуется один из наиболее масштабных комплексных планов развития в Арктике, разработанный по поручению премьера Мишустина. По его словам, если темпы реализации плана будут хорошими, то его могут масштабировать на другие районы Арктики.