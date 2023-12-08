При участии Алексея Чекункова запущены социально значимые объекты в Норильске

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Напомним, в 2021 году было заключено соглашение между Минвостокразвития, администрацией Красноярского края, Норильском и руководством «Норникеля». Документ регламентирует комплексные меры социально-экономического развития города до 2024 года, пишут newizv.ru.
На период до 2035 года запланировано потратить на такие проекты 120 млрд рублей. Согласно документу, более 81 млрд рублей из этой суммы вкладывает «Норникель».
Накануне приезда министра комплексный план развития города получил цифровую платформу — «Норильск-2035». Она показывает все объекты реновации и будущий облик города.
Чекункову показали первый дом, сданный в Норильске по программе реновации. В здании 90 квартир для специалистов, которые будут работать в Норильском дивизионе «Норникеля». Также он ознакомился с другими жилищными проектами и с современным комплексом для оперативных служб на Надеждинском металлургическом заводе. Комплекс создан в ходе реализации крупнейшего экологического проекта России — «Серной программы».
Министр лично оценил комфортность современных теплых остановок Норильска и проехал в новом городском автобусе. В Талнахе Алексей Чекунков открыл новую ледовую арену «Айсберг». Новый объект для хоккея и катания построен по инициативе «Норникеля».
Старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин отметил, что меняется и Норильск, и компания: повышаются комфорт и доступность как городской среды, так и рабочих пространств, мест отдыха сотрудников.
Чекунков напомнил, что на этой неделе Правительство РФ утвердило перечень опорных населенных пунктов в российской Арктической зоне, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов. В список вошел и Норильск.
Министр акцентировал внимание на том, что в городе несколько лет реализуется один из наиболее масштабных комплексных планов развития в Арктике, разработанный по поручению премьера Мишустина. По его словам, если темпы реализации плана будут хорошими, то его могут масштабировать на другие районы Арктики.