«Прет, как подорванная». Наталья Зубаревич о планах Тюмени стать городом-миллионником

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
По концепции «четырех Россий», автором которой является экономист Наталья Зубаревич, в «Первую Россию» попадают города-миллионники и те города, где проживает чуть меньше людей.
«Тюмень прет, как подорванная. И они говорят, что миллионником будем. Это как: как стахановцы рожать или половину ЯНАО и ХМАО перевезете в Тюмень? Мы и то, и то будем делать. Мне примерно так было сказано», — цитирует слова Натальи Зубаревич издание «Муксун.fm».
Основной прирост не только из северных регионов, но и из городов-миллионников — Волгограда и Омска. Люди едут на заработки. Однако до миллионника Тюмени, по мнению эксперта, еще далеко из-за сложной демографической ситуации в стране.