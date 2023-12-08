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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Тюмень едут не только с "северов", но и из крупных городов.

«Прет, как подорванная». Наталья Зубаревич о планах Тюмени стать городом-миллионником

8 декабря 2023, 12:43
Фото: 1MI
В Тюмень едут не только с "северов", но и из крупных городов.

Наталья Зубаревич озвучила план Тюмени, чтобы стать городом-миллионником

Профессор МГУ Наталья Зубаревич рассказала, за счет чего мечтающая стать городом-миллионником Тюмень хочет добиться заветной цифры.

По концепции «четырех Россий», автором которой является экономист Наталья Зубаревич, в «Первую Россию» попадают города-миллионники и те города, где проживает чуть меньше людей.

«Тюмень прет, как подорванная. И они говорят, что миллионником будем. Это как: как стахановцы рожать или половину ЯНАО и ХМАО перевезете в Тюмень? Мы и то, и то будем делать. Мне примерно так было сказано», — цитирует слова Натальи Зубаревич издание «Муксун.fm».

Основной прирост не только из северных регионов, но и из городов-миллионников — Волгограда и Омска. Люди едут на заработки. Однако до миллионника Тюмени, по мнению эксперта, еще далеко из-за сложной демографической ситуации в стране.

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#Общество#Город#Тюмень#Демография#Население#Виктория Лачугина#Миллионник
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