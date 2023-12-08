Погода на выходные: морозы в Тюменской области не отступают

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Суббота в Тюмени будет облачной, с прояснениями, к вечеру ожидается небольшой снег. Утром температура воздуха составит -30-32 градуса, днем -25-28, вечером стабильные -23.
Воскресенье также будет морозным. Утром прогнозируются -28-31 градус, днем -29-32, вечером -32-33. Синоптики сообщают, что днем будет ясно, а вечером и утром — облачно, с прояснениями.
В субботу в Тобольске будет облачно, с прояснениями, без осадков. Утром ожидаются -29-30 градусов, днем -24-27, вечером -27-29.
В воскресенье погода будет ясной. В утреннее время термометр покажет -34-36 градусов, в дневное -33-35, в вечернее -35-36.
Суббота в Ялуторовске будет облачной, с прояснениями, к ночи начнется небольшой снег. Утром прогнозируются -34-35 градусов, днем -27-30, вечером -24-26.
Воскресное утро будет облачным, с прояснениями, а день и вечер — ясными. В утреннее время ожидаются -28-32 градуса, в дневное -30-32, в вечернее -34-35.
Утро субботы в Ишиме будет ясным, а день и вечер — облачными, с прояснениями. Утром прогнозируются стабильные -33 градуса, днем -28-30, вечером -28.
В воскресенье погода будет облачной, с прояснениями, но без осадков. Утром температура воздуха составит -30-32 градуса, днем -31-34, вечером -35-36.