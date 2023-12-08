Пенсионерка из Тюмени пригласила президента Путина погостить в свой аварийный барак

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
С посланием тюменки ознакомилась редакция NEFT.
«Уважаемый Президент. Я живу в аварийном доме. Настали сибирские морозы, а мне приходится жить в холодном доме без условий. Туалет на улице, душ на улице, печку топлю. Мне 82 года, я ветеран труда, инвалид третьей группы. Обо мне писали газеты, из Москвы тоже приезжали снимали все и ничего не помогает. Прошу вас помочь мне, приезжайте посмотреть, в каких условиях я живу», — сказано в письме Галины Калистратовой.
Пенсионерка живет в аварийном доме почти в центре города совершенно одна. Ее соседи в ожидании расселения разъехались по съемным квартирам. В здании нет центрального отопления, поэтому пенсионерке приходится топить печь. Туалет и душ находятся на улице, а воду она берет из колонки в соседнем дворе. Полы в доме проваливаются, на окнах — клеенка.
Как отметило издание, ранее они уже рассказывали историю бабушки, что не могло пройти мимо внимания чиновников. Тогда они ответили, что дом стоит в очереди на расселение, а пока она подойдет, женщине предложили пожить в геронтологическом центре. Пенсионерка категорически отказалась от этого, заявив, что ей нужна квартира.