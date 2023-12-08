Пенсионерка из Тюмени пригласила президента Путина погостить в свой аварийный барак

Пенсионерка живет в аварийном доме почти в центре города совершенно одна. Ее соседи в ожидании расселения разъехались по съемным квартирам. В здании нет центрального отопления, поэтому пенсионерке приходится топить печь. Туалет и душ находятся на улице, а воду она берет из колонки в соседнем дворе. Полы в доме проваливаются, на окнах — клеенка.

Как отметило издание, ранее они уже рассказывали историю бабушки, что не могло пройти мимо внимания чиновников. Тогда они ответили, что дом стоит в очереди на расселение, а пока она подойдет, женщине предложили пожить в геронтологическом центре. Пенсионерка категорически отказалась от этого, заявив, что ей нужна квартира.