«Отогревают самолет»: в тюменском Рощино из-за морозов массово задержаны вылеты

В тюменском Рощино из-за морозов массово задержаны вылеты

В тюменском Рощино из-за морозов задержана отправка трех рейсов — в Санкт-Петербург, Уфу и Салехард. В северную столицу отправка борта задержана более чем на 3 часа, в Уфу — почти на 6 часов, в Салехард — на два часа.

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