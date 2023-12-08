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В тюменском Рощино из-за морозов массово задержаны вылеты

«Отогревают самолет»: в тюменском Рощино из-за морозов массово задержаны вылеты

8 декабря 2023, 04:30
Фото: 1MI

В тюменском Рощино из-за морозов массово задержаны вылеты

В тюменском Рощино из-за морозов задержана отправка трех рейсов — в Санкт-Петербург, Уфу и Салехард. В северную столицу отправка борта задержана более чем на 3 часа, в Уфу — почти на 6 часов, в Салехард — на два часа.

Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе «Рощино», причиной задержки вылета являются морозы.

«Вылеты задержаны из-за сильных морозов. В настоящее время отогревают самолёты, готовят к отправке», — отметили в справочной службе.

Кроме того, с опозданием в Рощино прибудут рейсы из Сургута, Уфы и Красноярска. Время задержки от трех до семи часов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени установилась аномально низкая температура воздуха. На данный момент термометры показывают -38. В течение дня ожидается до -31….-33.

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