«Отогревают самолет»: в тюменском Рощино из-за морозов массово задержаны вылеты

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе «Рощино», причиной задержки вылета являются морозы.
«Вылеты задержаны из-за сильных морозов. В настоящее время отогревают самолёты, готовят к отправке», — отметили в справочной службе.
Кроме того, с опозданием в Рощино прибудут рейсы из Сургута, Уфы и Красноярска. Время задержки от трех до семи часов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени установилась аномально низкая температура воздуха. На данный момент термометры показывают -38. В течение дня ожидается до -31….-33.