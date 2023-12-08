Опубликован рейтинг ВЦИОМа о доверии граждан президенту и правительству

Утвердительный ответ на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину дали 78,5% участников опроса (+0,0 п. п. за неделю). Михаила Мишустина положительно оценивают 61,9% респондентов (+0,8 п. п. за неделю), Геннадия Зюганова — 31,5% (-0,6 п. п. за неделю). Результаты опроса показали, что к Сергею Миронову с доверием относятся 27,9% опрошенных граждан (-1,5 п. п. за неделю), а к Леониду Слуцкому — 18,3% респондентов (+1,3 п. п. за неделю). Показатель доверия Алексею Нечаеву составил 8,4%. Это +0,6 п. п. за неделю.