Опубликован рейтинг ВЦИОМа о доверии граждан президенту и правительству

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В период с 27 ноября по 3 декабря 2023 года показатель одобрения деятельности президента РФ составил 75,8% (+0,6 п. п. за неделю), премьер-министра — 53,3% (+1,0 п. п. за неделю), Правительства России — 51,4% (+1,7 п. п. за неделю), сообщает ТАСС.
Утвердительный ответ на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину дали 78,5% участников опроса (+0,0 п. п. за неделю). Михаила Мишустина положительно оценивают 61,9% респондентов (+0,8 п. п. за неделю), Геннадия Зюганова — 31,5% (-0,6 п. п. за неделю). Результаты опроса показали, что к Сергею Миронову с доверием относятся 27,9% опрошенных граждан (-1,5 п. п. за неделю), а к Леониду Слуцкому — 18,3% респондентов (+1,3 п. п. за неделю). Показатель доверия Алексею Нечаеву составил 8,4%. Это +0,6 п. п. за неделю.
ВЦИОМ также представил спонтанный рейтинг доверия российским политическим деятелям. В соответствии с ним лидерами оказались Владимир Путин (показатель доверия 37,3%, +0,0 п. п. за ноябрь), Михаил Мишустин (16,6%, +1,0 п. п. за ноябрь) и Сергей Лавров (показатель 15,4%, +0,1 п. п. за ноябрь).
Самый высокий показатель поддержки партии — у «Единой России» (39,8%, -1,1 п. п. за неделю). На втором месте — КПРФ (10,4%, +1,2 п. п. за неделю), на третьем — ЛДПР (9,2%, +0,0 п. п. за неделю). В пятерку лидеров также вошли партии «Новые люди» (показатель доверия 5,0%, +0,6 п. п. за неделю) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с показателем 4,3% (-0,1 п. п. за неделю).