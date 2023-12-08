Не стойте на морозе: во время холодов тюменцы могут спланировать маршрут в приложении

Мобильное приложение «Транспорт 72» входит в состав региональной навигационно-информационной системы Тюменской области, которая реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». Приложение работает с 2015 года и сейчас оно стало самым популярным у жителей Тюменской области. На конец прошлого года число его пользователей составляло уже более 23 тысяч.