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Posted 8 декабря, 12:47

Published 8 декабря, 12:47

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Не стойте на морозе: во время холодов тюменцы могут спланировать маршрут в приложении

Не стойте на морозе: во время холодов тюменцы могут спланировать маршрут в приложении

8 декабря 2023, 12:47
Фото: 1MI
Зимой, особенно когда на улице сильные холода, мобильное приложение «Транспорт 72» поможет тюменцам избежать долгого ожидания нужного автобуса. Спланировать маршрут можно заранее — при выходе из офиса и дома. О полезных функциях приложения напомнили в депцифры региона.
Фото: скриншот приложения «Транспорт 72»

Для определения местоположения автобуса в режиме онлайн, достаточно в разделе «Транспорт» в поисковой строке ввести номер автобуса. В результате — на карте появится схема маршрута, а на ней местоположение транспортного средства, ниже карты появится прогноз его прибытия на нужную остановку.

В случае отдаленного нахождения транспортного средства на карте от начальной предполагаемой точки отправления пользователя, есть функция поиска вариантов проезда между двумя точками. Для этого в разделе «Транспорт» достаточно выбрать конечные точки предполагаемого маршрута, после чего на карте отобразятся варианты возможных автобусных маршрутов с указанием ближайших остановок.

Кроме Тюмени в приложении есть схемы общественного транспорта других муниципалитетов региона.

Мобильное приложение «Транспорт 72» входит в состав региональной навигационно-информационной системы Тюменской области, которая реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». Приложение работает с 2015 года и сейчас оно стало самым популярным у жителей Тюменской области. На конец прошлого года число его пользователей составляло уже более 23 тысяч.

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