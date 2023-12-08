Не стойте на морозе: во время холодов тюменцы могут спланировать маршрут в приложении

Posted 8 декабря, 12:47
Published 8 декабря, 12:47
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Для определения местоположения автобуса в режиме онлайн, достаточно в разделе «Транспорт» в поисковой строке ввести номер автобуса. В результате — на карте появится схема маршрута, а на ней местоположение транспортного средства, ниже карты появится прогноз его прибытия на нужную остановку.
В случае отдаленного нахождения транспортного средства на карте от начальной предполагаемой точки отправления пользователя, есть функция поиска вариантов проезда между двумя точками. Для этого в разделе «Транспорт» достаточно выбрать конечные точки предполагаемого маршрута, после чего на карте отобразятся варианты возможных автобусных маршрутов с указанием ближайших остановок.
Кроме Тюмени в приложении есть схемы общественного транспорта других муниципалитетов региона.
Мобильное приложение «Транспорт 72» входит в состав региональной навигационно-информационной системы Тюменской области, которая реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». Приложение работает с 2015 года и сейчас оно стало самым популярным у жителей Тюменской области. На конец прошлого года число его пользователей составляло уже более 23 тысяч.