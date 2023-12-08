Компания «БАС» получила премию «Архитектура неба»

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Согласно информации издания, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК Алексей Куканов рассказал о разработанной совместно с НТИ и ВЭБ РФ методике, которая базируется на симбиозе экспертизы и компетенций. Благодаря этой методике была определена потенциальная емкость рынка беспилотных авиасистем еще до его формирования. Куканов также добавил, что работа ГТЛК была высоко оценена и использована в качестве расчета для определения параметров рынка, заложенных в нацпроекте. Деятельность в этом направлении продолжается, пишет newizv.ru.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко получил премию за профессиональную экспертизу решений. Он подчеркнул, что компания находится на начальном этапе своего пути, перед ней стоит еще множество задач. В настоящее время ООО «БАС» является оператором беспилотной авиации, владеет флотом лучших моделей беспилотных авиационных систем и считается инициатором развития инфраструктуры и нормативной базы данной отрасли. На церемонии награждения отмечено, что «БАС» играет роль технологического полигона для тестирования и отбора инновационных решений, а также разработок для интеграции беспилотных авиационных систем в пилотируемое пространство.
Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, руководитель АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков подчеркнул, что в следующем году достижений и прорывных проектов будет еще больше .Премия «Архитектура неба», организованная АНО «Платформа НТИ», университетом НТИ 2035 и Фондом поддержки проектов НТИ, проводится в первый раз в рамках специальной номинации всероссийской премии «Технологический прорыв» среди лидеров отрасли беспилотных авиасистем.
Премию «Архитектура неба» в пяти номинациях, соответствующих федеральным проектам национальной программы «Беспилотные авиационные системы», получили 44 компании — «Аэромакс, Машины Тюринга, Геоскан, Ситроникс», «Газпром», «Ростелеком» и другие. За последние три года лауреатами премии «Технологический прорыв», вошедшей в список мероприятий Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, стали руководители 170 российских производственных, научных и образовательных организаций.