Компания «БАС» получила премию «Архитектура неба»

Согласно информации издания, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК Алексей Куканов рассказал о разработанной совместно с НТИ и ВЭБ РФ методике, которая базируется на симбиозе экспертизы и компетенций. Благодаря этой методике была определена потенциальная емкость рынка беспилотных авиасистем еще до его формирования. Куканов также добавил, что работа ГТЛК была высоко оценена и использована в качестве расчета для определения параметров рынка, заложенных в нацпроекте. Деятельность в этом направлении продолжается, пишет newizv.ru.