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Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Итоги в Тюмени: мэр ответил на вопросы, новый заработок таксистов, морозная сводка

Итоги в Тюмени: мэр ответил на вопросы, новый заработок таксистов, морозная сводка

8 декабря 2023, 17:43
Фото: Midjourney
Дайджест событий за 10 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В школах и детсадах Тюмени усилят меры безопасности после стрельбы в Брянске

Из-за произошедшей трагедии в Брянске в тюменских школах и детских садах усилят меры безопасности. В общеобразовательных и дошкольных учреждениях организуют дежурства сотрудников полиции.

Усиление мер безопасности также связано и с распространяющимися по соцсетям сообщениями с угрозами о планируемых терактах в Тюмени. О них недавно рассказала глава Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

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Тюменские таксисты придумали, как заработать и не делиться с агрегаторами

Тюменские таксисты дежурят на Рощинском кольце в ожидании дорогих заказов из аэропорта. Так водители пытаются обмануть систему агрегаторов. К примеру, «Яндекс» не дает заказы водителям, которые специально «ловят» вызовы от аэропорта, а если машина стоит рядом, система их предлагает сама.

«Есть у „Яндекса“ зона такая специальная, выделенная возле аэропорта, куда ты не можешь попасть сам, тебя должен „Яндекс“ туда пригласить с помощью так называемого „проводника“., которые рассылает приглашение. Зачастую из аэропорта, бывают, дорогие заказы, а если машин не хватает, то и вовсе увеличивается стоимость заказа, — пояснил водитель такси.
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Житель Тюменской области попал в украинский плен

Накануне стало известно, что в плен попал в зоне СВО попал житель Тюменской области. Его зовут Михаил Злобин из села Байкалово. Служил старшим сержантом в отряде «Шторм» 70-го мотострелкового полка.

В плен тюменца взяли во время в то время, когда он выполнял боевое задание в лесополосе. Была задача окопаться и укрепиться, но сделать этого не удалось. Группа попала под артиллерийский обстрел неприятеля.

Личность Михаила Злобина «Нашему городу» подтвердили в администрации Байкалово. У бойца дома остался отец.

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Из-за аномальных морозов в Тюмени объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области 9 и 10 декабря температура воздуха опустится до -36 градусов. Это на 10 градусов ниже климатической нормы.

Из-за аномальных холодов в областной столице и ее окрестностях объявлено штормовое предупреждение.

«Из-за морозов повышается вероятность возникновения ЧП на энергетических системах жизнеобеспечения, ДТП, увеличения количества техногенных пожаров и случаев обморожения людей», — пояснили в администрации города.

Морозы пошли на пользу Туре. Лед практически затянул всю реку, а на ее поверхности образовался плотный слой снега, благодаря чему уровень воды поднялся на 3 сантиметра за сутки. Однако этого недостаточно для того, чтобы приблизиться к статистическому показателю.

Тем временем, пока холода крепчают, жители региона не знают, как от них защититься. Оказалось, что только пять процентов тюмецев знакомы с правилами безопасности при низких температурах.

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Глава Тюмени провел прямой эфир с жителями города

Сегодня вечером Руслан Кухарук провел прямой эфир с жителями Тюмени, во время которого ответил на их вопросы.

Одной из проблем для обсуждения стала нехватка общественного транспорта в городе. Один из подписчиков предложил развивать в Тюмени трамвайную или троллейбусную сеть. Руслан Кухарук ответил, что это очень большие затраты, экономически выгодно, добавить на линии новые автобусы.

«Поэтому мы приобретаем на дизельном топливе либо на газомоторном — это тоже достаточно экологичный вид транспорта, более экономичный. В прошлом году мы приобрели 80 автобусов. В этом году мы приобрели на средства инфраструктурного кредита еще 34 автобуса. Уже на следующей неделе они выйдут на линию. Они, конечно, рашат проблему по существующим маршрутам», — резюмировал Руслан Кухарук.

Также не стоит ждать тюменцам теплых остановок. Причина все та же — слишком дорого. По словам мэра, один такой павильон обойдется в 3-4 миллиона рублей. Он считает, что эти деньги лучше потрать на квартиру для льготников.

В числе вопросов горожан, несколько касались темы подорожания продуктов, в частности яиц. Жителей Тюмени интересовало, как будет урегулирован вопрос с ростом цен на социально значимый продукт. Глава города пояснил, что городские и региональные власти не могут повлиять на ценообразование и выразил надежду, что ФАС проверит товаропроизводителей и продавцов.

«Специально уточнил информацию сегодняшнего дня по тому мониторингу, который есть. Цена яиц действительно разнится: самая дешевая 74 или 76 рублей, самая дорогая — 200 с чем-то рублей за десяток яиц. Средняя цена выходит где-то 102-103 рубля», — рассказал мэр.

Глава Тюмени прокомментировал и главную сегодняшнюю новость — участие Владимира Путина выборах президента в 2024 году. Руслан Кухарук заявил, что был приятно обрадован этому известию.

«Главная сенсация сегодня уже произошла. Владимир Владимирович Путин объявил о том, что он согласился с мнением, с обращением не только Героя России, но и миллионов людей в нашей стране о том, чтобы наш лидер, наш президент продолжил возглавлять нашу самую великую страну в мире», — отметил Кухарук.
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