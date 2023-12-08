Эксперты составили список претендентов на «Премию Рунета — 2023»

Posted Сегодня, 20:28
Published Сегодня, 20:28
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В соответствии с правилами экспертного голосования в финал выходят 10 организаций и проектов по каждой из номинаций, которым было отдано максимум голосов. Шорт-лист «Премии Рунета» базируется на результатах голосования экспертного клуба, проведенного 5 — 6 декабря.
Проект «Х-Разработка», посвященный молодым ученым, который был реализован медиахолдингом 1MI при содействии ИРИ, вошел в шорт-лист в номинации «Наука, технологии и инновации». С полной версией шорт-листа можно ознакомиться на официальном сайте премии.
После первого этапа голосования экспертный совет, состоящий из ключевых отраслевых, общественных и государственных деятелей, до 14 декабря определит троих победителей премии в каждой из номинаций. Четвертого лауреата выберет искусственный интеллект. Об этом пишет properm.ru.
15 декабря в ходе торжественной церемонии вручения наград будут названы лауреаты премии.
Исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина призналась, что экспертному клубу было очень нелегко выбрать по 10 лучших кейсов в каждой из номинаций.
«Совсем скоро мы узнаем, кто получит заветную статуэтку и впишет имя в историю Рунета», — заключила эксперт.
Оргнизованный РАЭК конкурс проходит при участии Минцифры и АНО «Цифровая экономика».
В «Премии Рунета» в этом году участвуют ключевые предприятия ИТ-сферы: «Яндекс», VK, Rutube, АО «Тинькофф Банк», ВТБ, а также Tele2, «Авиасейлс» и Координационный центр доменов .RU/.РФ. и Looky. Информационным партнером события является медиахолдинг 1MI.