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Эксперты составили список претендентов на «Премию Рунета — 2023»

Эксперты составили список претендентов на «Премию Рунета — 2023»

8 декабря 2023, 20:28
Фото: РАЭК
7 декабря 2023 года в Сети опубликовали шорт-лист «Премии Рунета» — престижной награды интернет-отрасли РФ. В этом году награды будут присуждаться в 20-й раз.

В соответствии с правилами экспертного голосования в финал выходят 10 организаций и проектов по каждой из номинаций, которым было отдано максимум голосов. Шорт-лист «Премии Рунета» базируется на результатах голосования экспертного клуба, проведенного 5 — 6 декабря.

Проект «Х-Разработка», посвященный молодым ученым, который был реализован медиахолдингом 1MI при содействии ИРИ, вошел в шорт-лист в номинации «Наука, технологии и инновации». С полной версией шорт-листа можно ознакомиться на официальном сайте премии.

После первого этапа голосования экспертный совет, состоящий из ключевых отраслевых, общественных и государственных деятелей, до 14 декабря определит троих победителей премии в каждой из номинаций. Четвертого лауреата выберет искусственный интеллект. Об этом пишет properm.ru.

15 декабря в ходе торжественной церемонии вручения наград будут названы лауреаты премии.

Исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина призналась, что экспертному клубу было очень нелегко выбрать по 10 лучших кейсов в каждой из номинаций.

«Совсем скоро мы узнаем, кто получит заветную статуэтку и впишет имя в историю Рунета», — заключила эксперт.

Оргнизованный РАЭК конкурс проходит при участии Минцифры и АНО «Цифровая экономика».

В «Премии Рунета» в этом году участвуют ключевые предприятия ИТ-сферы: «Яндекс», VK, Rutube, АО «Тинькофф Банк», ВТБ, а также Tele2, «Авиасейлс» и Координационный центр доменов .RU/.РФ. и Looky. Информационным партнером события является медиахолдинг 1MI.

#Общество
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