Эксперты составили список претендентов на «Премию Рунета — 2023»

Проект «Х-Разработка», посвященный молодым ученым, который был реализован медиахолдингом 1MI при содействии ИРИ, вошел в шорт-лист в номинации «Наука, технологии и инновации». С полной версией шорт-листа можно ознакомиться на официальном сайте премии.