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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Медики скорой помощи будут запрашивать у тюменцев обратную связь

Доброжелательность и вежливость медиков скорой предлагают оценить тюменцам

8 декабря 2023, 12:36
Фото: 1MI

Медики скорой помощи будут запрашивать у тюменцев обратную связь

Доброжелательность и вежливость работников скорой помощи, а также качество оказываемых услуг предлагают оценить тюменцам. Опрос предложат пройти сами медики, когда приедут на вызов, сообщает департамент здравоохранения региона.

Кроме того, высказать своё мнение можно, заполнив онлайн-анкету на официальном сайте скорой медицинской помощи.

Работу по получению обратной связи начали пару недель назад, рассказывают медики. За это время тюменцы заполнили 8 анкет. Хвалят врачей и медсестер за скорость и оперативность, внимание и чуткость, а также отмечают квалифицированную помощь.

— Пока рано делать выводы, но уже сейчас мы проводим лекции по профессиональному выгоранию и выстраиванию диалога, при котором пациент чувствовал бы участие, заинтересованность медицинского работник, — рассказал заместитель главного врача по организационно-методической работе скорой медицинской помощи Дмитрий Цырятьев.

Кроме анкетирования, медики и общественники также раздадут около 16 тысяч памяток. Из них можно узнать, в каких случаях необходимо вызывать скорую помощь и что говорить диспетчеру, который принимает заявку. С памяткой можно ознакомиться и онлайн — на том же официальном сайте СМП.

Ранее «Наш город» рассказывал о назначении нового главврача скорой помощи. Им стал Владимир Романов, который ранее возглавлял Центр профилактики и борьбы со СПИД.

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#Тюмень#Медицина#Пациенты#Врачи#Скорая помощь#Медики#Медицина72#Опрос#Инна Доровская
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