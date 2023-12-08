Доброжелательность и вежливость медиков скорой предлагают оценить тюменцам

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Кроме того, высказать своё мнение можно, заполнив онлайн-анкету на официальном сайте скорой медицинской помощи.
Работу по получению обратной связи начали пару недель назад, рассказывают медики. За это время тюменцы заполнили 8 анкет. Хвалят врачей и медсестер за скорость и оперативность, внимание и чуткость, а также отмечают квалифицированную помощь.
— Пока рано делать выводы, но уже сейчас мы проводим лекции по профессиональному выгоранию и выстраиванию диалога, при котором пациент чувствовал бы участие, заинтересованность медицинского работник, — рассказал заместитель главного врача по организационно-методической работе скорой медицинской помощи Дмитрий Цырятьев.
Кроме анкетирования, медики и общественники также раздадут около 16 тысяч памяток. Из них можно узнать, в каких случаях необходимо вызывать скорую помощь и что говорить диспетчеру, который принимает заявку. С памяткой можно ознакомиться и онлайн — на том же официальном сайте СМП.
Ранее «Наш город» рассказывал о назначении нового главврача скорой помощи. Им стал Владимир Романов, который ранее возглавлял Центр профилактики и борьбы со СПИД.