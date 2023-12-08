Доброжелательность и вежливость медиков скорой предлагают оценить тюменцам

Кроме анкетирования, медики и общественники также раздадут около 16 тысяч памяток. Из них можно узнать, в каких случаях необходимо вызывать скорую помощь и что говорить диспетчеру, который принимает заявку. С памяткой можно ознакомиться и онлайн — на том же официальном сайте СМП.