Больше 100 тысяч коров держали в одноэтажном административном здании под Тюменью

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Такое, во всех смыслах нереальное, производство обнаружили специалисты межрегионального управления Россельхознадзора. Им показалось подозрительным место регистрации производственной площадки ООО «Петровское», поэтому в декабре эксперты провели выездную проверку.
В офисном административном здании, не удивительно, ни коров, ни молока не оказалось. Хотя по этому адресу, согласно системе «Меркурий» было оформлено не только почти 250 электронных ветеринарно-сопроводительных документов на 101 197 голов скота. Но и еще больше тысячи документов на перемещение почти 1,5 тысяч тонн сырого молока и почти 400 коров.
Информацию о нарушении направили в Управление ветеринарии Тюменской области. Его специалисты примут меры в отношении ответственного лица, которое допустило оформление фиктивных документов.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Китае на 254 процента вырос спрос на рапсовое масло из Тюменской области. По данным регионального Россельхознадзора, с начала года объем экспорта достиг почти 10 тысяч тонн.