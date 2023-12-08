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Фантомное молочное производство выявили специалисты тюменского Россельхознадзора

Больше 100 тысяч коров держали в одноэтажном административном здании под Тюменью

8 декабря 2023, 11:55
Фото: 1MI

Фантомное молочное производство выявили специалисты тюменского Россельхознадзора

1,5 тысячи тонн молока произвели в одноэтажном административном здании в Сорокинском районе Тюменской области. Кроме того, в маленькой постройке, согласно данным в системе «Меркурий», содержали больше 100 тысяч голов крупного рогатого скота.

Такое, во всех смыслах нереальное, производство обнаружили специалисты межрегионального управления Россельхознадзора. Им показалось подозрительным место регистрации производственной площадки ООО «Петровское», поэтому в декабре эксперты провели выездную проверку.

Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономных округам

В офисном административном здании, не удивительно, ни коров, ни молока не оказалось. Хотя по этому адресу, согласно системе «Меркурий» было оформлено не только почти 250 электронных ветеринарно-сопроводительных документов на 101 197 голов скота. Но и еще больше тысячи документов на перемещение почти 1,5 тысяч тонн сырого молока и почти 400 коров.

Информацию о нарушении направили в Управление ветеринарии Тюменской области. Его специалисты примут меры в отношении ответственного лица, которое допустило оформление фиктивных документов.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Китае на 254 процента вырос спрос на рапсовое масло из Тюменской области. По данным регионального Россельхознадзора, с начала года объем экспорта достиг почти 10 тысяч тонн.

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#Тюмень#Производство#Россельхознадзор#Коровы#Фальсификация#Молоко#Фальсификации#Ветеринария#Инна Доровская
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