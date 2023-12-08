Больше 100 тысяч коров держали в одноэтажном административном здании под Тюменью

В офисном административном здании, не удивительно, ни коров, ни молока не оказалось. Хотя по этому адресу, согласно системе «Меркурий» было оформлено не только почти 250 электронных ветеринарно-сопроводительных документов на 101 197 голов скота. Но и еще больше тысячи документов на перемещение почти 1,5 тысяч тонн сырого молока и почти 400 коров.