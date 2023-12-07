За неделю в Тюменской области COVID-19 заболели более двух тысяч человек

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
По данным сайта Объясняем.рф, за прошедшую неделю с коронавирусной инфекцией был госпитализирован 171 человек. Выздоровели 2157 человек, один скончался.
Количество госпитализаций продолжает расти как в Тюменской области, так и в других регионах России.
«За 48-ю неделю 2023 года в стране госпитализирован 8 981 человек, количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 12%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах увеличение более, чем в среднем по России», — сообщают специалисты.
Ранее «Наш город» сообщал, что три подростка в Тюменской области заразились ВИЧ. В целом по области выявлено 818 новых случаев заражения.