За неделю в Тюменской области COVID-19 заболели более двух тысяч человек

За 48-ю неделю 2023 года в стране госпитализирован 8 981 человек, количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 12%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах увеличение более, чем в среднем по России», — сообщают специалисты.