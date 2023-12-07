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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В Тюменской области COVID-19 за неделю заболели 2.4 тысячи человек

За неделю в Тюменской области COVID-19 заболели более двух тысяч человек

7 декабря 2023, 08:38
Фото: Midjourney

В Тюменской области COVID-19 за неделю заболели 2.4 тысячи человек

За период с 27 ноября по 3 декабря в Тюменской области COVID-19 выявили у 2365 человек. Это на 405 человек больше, по сравнению с прошлой неделей.

По данным сайта Объясняем.рф, за прошедшую неделю с коронавирусной инфекцией был госпитализирован 171 человек. Выздоровели 2157 человек, один скончался.

Количество госпитализаций продолжает расти как в Тюменской области, так и в других регионах России.

«За 48-ю неделю 2023 года в стране госпитализирован 8 981 человек, количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 12%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах увеличение более, чем в среднем по России», — сообщают специалисты.

Ранее «Наш город» сообщал, что три подростка в Тюменской области заразились ВИЧ. В целом по области выявлено 818 новых случаев заражения.

Все больше жителей тюменских сел заболевают ВИЧ-инфекцией
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