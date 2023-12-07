В тюменском селе открыли ледовую переправу через Иртыш

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Открытию переправы предшествовало обследование комиссией, в состав которой входили представители ГИБДД, Управления автомобильных дорог, администрации Уватского района и подрядной организации.
На данный момент доступна основная полоса, протяженность которой составляет 712 метров, а ширина — 25 метров. Также сейчас продолжается намораживание резервной полосы.
Толщина льда на переправе — 30-50 метров. Он выдержит передвижение автомобилей массой до трех тонн. Для пешеходов обустроили дорожку шириной три метра, она огорожена светоотражающими элементами.
Также на правом и левом берегах ледовой переправы размещены пункты обогрева, где люди могут дожидаться транспорта. Они оснащены инвентарем для оказания помощи утопающим, запасами противогололедных материалов и информационными знаками.
Автомобилистам рекомендуют выезжать на лед медленно, не совершать резких торможений, не разгоняться более 20 километров в час и соблюдать ограничения массы транспорта.
Ранее «Наш город» сообщал, что пешеходную переправу через Иртыш открыли в Тобольске. Толщина льда достигла 10 сантиметров.