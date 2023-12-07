В Тюмени погиб человек при пожаре двухквартирного дома на улице Курортная

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
«Вызов на улицу Курортная поступил в шестом часу вечера. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в доме наблюдалось открытое горение. Пожар успел охватить 5 кв. м. К сожалению, в результате происшествия погиб человек. Причина пожара устанавливается», — пояснили в ведомстве.
В настоящее время пожар полностью ликвидирован. На месте ЧП работали семь человек и две единицы спецтехники.
Напомним, сегодня это не первый смертельный случай при пожаре в Тюменской области. В ночь на 7 декабря сгорел дом в селе Упорово. Есть погибший.
.