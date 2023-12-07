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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В Тюмени погиб человек при пожаре двухквартирного дома на улице Курортная

В Тюмени погиб человек при пожаре двухквартирного дома на улице Курортная

7 декабря 2023, 15:18
Фото: Midjourney
Сегодня, 7 декабря, около 18:00, произошло возгорание в двухквартирном жилом доме на улице Курортная. При пожаре погиб один человек, его личность устанавливается, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«Вызов на улицу Курортная поступил в шестом часу вечера. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в доме наблюдалось открытое горение. Пожар успел охватить 5 кв. м. К сожалению, в результате происшествия погиб человек. Причина пожара устанавливается», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. На месте ЧП работали семь человек и две единицы спецтехники.

Напомним, сегодня это не первый смертельный случай при пожаре в Тюменской области. В ночь на 7 декабря сгорел дом в селе Упорово. Есть погибший.

 

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