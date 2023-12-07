В Тюмени из-за морозов отменяются занятия в школах

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1–9 классах в очном режиме отменяются», — сообщается в Телеграм-канале городской администрации.
О том, как сегодня будет учиться вторая смена, пока не сообщается.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские школьники заваливают Екатерину Мизулину жалобами из-за отсутствия актировок. К просьбам отменить занятия также присоединяются студенты и школьники из других регионов.