nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:27

Published Сегодня, 02:27

Modified Сегодня, 02:29

Updated Сегодня, 02:29

Из-за низких температур в тюменских школах отменяются занятия

В Тюмени из-за морозов отменяются занятия в школах

7 декабря 2023, 02:27
Фото: 1MI

Из-за низких температур в тюменских школах отменяются занятия

Сегодня в Тюмени из-за морозов отменены очные занятия у учеников первой смены. Администрация города сообщает, что в школу не идут учащиеся 1-9 классов.
«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1–9 классах в очном режиме отменяются», — сообщается в Телеграм-канале городской администрации.

О том, как сегодня будет учиться вторая смена, пока не сообщается.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские школьники заваливают Екатерину Мизулину жалобами из-за отсутствия актировок. К просьбам отменить занятия также присоединяются студенты и школьники из других регионов.

Новая школа в центре Тюмени появится в 2026 году
Узнать подробнее
Читайте также:
«Тура не переживет морозы?»: как холода скажутся на состоянии тюменской рекиБиатлон есть: спринтерские гонки в Тюмени стартовали несмотря на морозВ Тюменской области из-за морозов ввели режим повышенной готовности
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школа#Школьники#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Морозы#Актированный день#Актировка#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Инопредприниматели»: как компании региона работают с представителями других стран
Вчера, 04:36
«Миллиарды на обмане»: почему тюменцы охотно ведутся на уловки мошенников?
Вчера, 06:47
«К концу дня будет -38°C!»: тюменские родители недовольны условиями актировок
Вчера, 07:12
В объятиях Морфея: тюменцам рассказали, какие продукты помогут уснуть
Вчера, 09:53
«Тура не переживет морозы?»: как холода скажутся на состоянии тюменской реки
Вчера, 10:08
«Полицейский турист»: Тюменская область стала шестым регионом для нового главы УМВД
Вчера, 11:10