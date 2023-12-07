В СУЭНКО запретили плановые работы на сетях из-за аномальных морозов в Тюмени

Плановые работы на электроустановках запрещены, если температура опускается ниже -25 градусов. Энергокомпания обязана уведомлять о плановых отключениях электроэнергии не позднее чем за 3 дня до начала работ. Информирование о дате и времени отключений ведется, несмотря на прогнозы о низких температурах, так как они могут меняться или сдвигаться. По факту, если температура ниже — 25 градусов, отключений не будет.