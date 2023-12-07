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В СУЭНКО запретили плановые работы на сетях из-за аномальных морозов в Тюмени

В СУЭНКО запретили плановые работы на сетях из-за аномальных морозов в Тюмени

7 декабря 2023, 09:49
Фото: пресс-служба СУЭНКО
На период аномальных холодов СУЭНКО перешла на режим повышенной готовности. Энергетики не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением потребителей при температуре ниже -25 градусов.

Плановые работы на электроустановках запрещены, если температура опускается ниже -25 градусов. Энергокомпания обязана уведомлять о плановых отключениях электроэнергии не позднее чем за 3 дня до начала работ. Информирование о дате и времени отключений ведется, несмотря на прогнозы о низких температурах, так как они могут меняться или сдвигаться. По факту, если температура ниже — 25 градусов, отключений не будет.

Работа энергообъектов в период аномальных холодов на особом контроле. Все технические руководители несут дежурство. Проверена техника, спецтехника, передвижные дизель-генераторы, система сбора и оповещения персонала. В Тюменской и Курганской областях к аварийно-восстановительным работам готовы 354 бригады, 1149 человек, 536 единиц техники, 31 резервный дизель-генератор мощностью более 30 кВт.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единым многоканальным номерам (Тюменская область — 8 800 700 86 72, Курганская область — 8 800 700 40 50) или через онлайн-сервис «Сообщить о проблеме» на suenco.ru. Он не предполагает обратной связи, но информация сразу попадает диспетчерам. Рекомендуется оставлять свои контактные данные, чтобы при необходимости специалисты могли связаться с потребителем.

#Ирина Швецова#СУЭНКО
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