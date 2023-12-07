Тюменские волонтеры снова ищут пропавшего 13-летнего школьника

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
13-летний Сергей Сеничев 5 декабря в 13:00 ушел с улицы Сосьвинская в Тюмени и пропал. Школьник до сих пор не вернулся домой.
Волонтеры поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» опубликовали ориентировку: на вид ребенку 13-14 лет, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые.
В день исчезновения был одет в серую куртку, синие утепленные брюки, черную кофту с капюшоном и черную шапку. С собой у него были черный рюкзак и мешок со сменной обувью.
Информацию о возможном местонахождении ребенка можно сообщить волонтерам по телефону +7 932-32-39-911, а также в полицию: 02 или 102.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пропали две женщины: 55-летняя Татьяна Климентьева и 48-летняя Евгения Котельникова. Их местонахождение неизвестно с 8 сентября.