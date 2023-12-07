Требовали 16 миллионов: тюменского перевозчика оштрафовали за срывы рейса

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Управление автомобильных дорог потребовало оштрафовать тюменского перевозчика «РеТИз» на 16 миллионов рублей за ненадлежащее исполнение контракта на выполнение работ, а именно — 222 нарушения условий контракта «Срыв рейса» в июле 2023 года.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, во взыскании такой огромной суммы было отказано и суд удовлетворил требования Управления частично, взыскав с перевозчика 72 306 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти запретили брать мигрантов на работу водителями автобусов и такси. Постановление подписал глава региона.