Требовали 16 миллионов: тюменского перевозчика оштрафовали за срывы рейса

Управление автомобильных дорог потребовало оштрафовать тюменского перевозчика «РеТИз» на 16 миллионов рублей за ненадлежащее исполнение контракта на выполнение работ, а именно — 222 нарушения условий контракта «Срыв рейса» в июле 2023 года.