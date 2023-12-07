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В Тюмени оштрафовали перевозчика за срывы рейса

Требовали 16 миллионов: тюменского перевозчика оштрафовали за срывы рейса

7 декабря 2023, 07:51
Фото: 1MI

В Тюмени оштрафовали перевозчика за срывы рейса

Недобросовестный перевозчик нарушил условия контракта. В связи с этим, Управление автомобильных дорог обратилось в суд.
Сюжет
Суд

Управление автомобильных дорог потребовало оштрафовать тюменского перевозчика «РеТИз» на 16 миллионов рублей за ненадлежащее исполнение контракта на выполнение работ, а именно — 222 нарушения условий контракта «Срыв рейса» в июле 2023 года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, во взыскании такой огромной суммы было отказано и суд удовлетворил требования Управления частично, взыскав с перевозчика 72 306 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти запретили брать мигрантов на работу водителями автобусов и такси. Постановление подписал глава региона.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Нарушения#Штрафы#Перевозки#Управление автодорог#Любовь Селезнева
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