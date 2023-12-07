После Нового года в центре Тюмени пройдет забег Снегурочек

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Для участия в забеге приглашаются тюменки старше 18 лет. Главное условие — костюм Снегурочки. Участниц ждет несколько испытаний, в том числе забег, а также они должны будут рассказать о себе и продемонстрировать свои таланты, сообщает «Тюменская линия».
Чтобы стать участницей забега, нужно до 26 декабря подать заявку.
Напомним, в преддверие новогодних праздников, в Тюмени вырос спрос на услуги актеров, которые могут сыграть Деда Мороза, его внучку или, к примеру, глупую кикимору.