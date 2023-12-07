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Updated Сегодня, 11:16

После Нового года в центре Тюмени пройдет забег Снегурочек

После Нового года в центре Тюмени пройдет забег Снегурочек

7 декабря 2023, 11:14
Фото: 1MI
В Тюмени на площади 400-летия пройдет забег Снегурочек. Мероприятие запланировано на первый день после Рождества — 8 января 2024 года.

Для участия в забеге приглашаются тюменки старше 18 лет. Главное условие — костюм Снегурочки. Участниц ждет несколько испытаний, в том числе забег, а также они должны будут рассказать о себе и продемонстрировать свои таланты, сообщает «Тюменская линия».

Чтобы стать участницей забега, нужно до 26 декабря подать заявку.

Напомним, в преддверие новогодних праздников, в Тюмени вырос спрос на услуги актеров, которые могут сыграть Деда Мороза, его внучку или, к примеру, глупую кикимору.

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