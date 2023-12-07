Почти 200 километров велодорожек появятся в Тюмени

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Сейчас в городе — 84 километра велодорожек. Они проходят, например, по Московскому тракту, улицам Дамбовской, Мельникайте, Тимофея Кармацкого. Покататься можно также вокруг парка Гагарина, в Затюменском экопарке, Гилевской роще.
В следующем году протяженность веломаршрутов достигнет почти сотни километров. А вот сроков, когда появятся все 195 км, Руслан Кухарук в этот раз не обозначил. При этом он отметил, что проект разрабатывался совместно с самими велосипедистами, активистами и застройщиками. Последние, кстати, присоединяются и к строительству вело-маршрутов — дорожки, например, появляются рядом с новостройками.
Напомним, «Наш город» уже рассказывал о том, что велодорожки оборудуют в микрорайоне Комарово. Их создадут в рамках благоустройства лесного массива, проект которого уже есть.