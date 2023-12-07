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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Километры велодорожек появятся в Тюмени в следующем году

Почти 200 километров велодорожек появятся в Тюмени

7 декабря 2023, 12:06
Фото: 1MI

Километры велодорожек появятся в Тюмени в следующем году

Почти 200 километров. Такой будет итоговая протяженность веломаршрутов в Тюмени, сообщил глава города Руслан Кухарук. Правда, в следующем году, согласно планам, построят лишь 12 километров.

Сейчас в городе — 84 километра велодорожек. Они проходят, например, по Московскому тракту, улицам Дамбовской, Мельникайте, Тимофея Кармацкого. Покататься можно также вокруг парка Гагарина, в Затюменском экопарке, Гилевской роще.

В следующем году протяженность веломаршрутов достигнет почти сотни километров. А вот сроков, когда появятся все 195 км, Руслан Кухарук в этот раз не обозначил. При этом он отметил, что проект разрабатывался совместно с самими велосипедистами, активистами и застройщиками. Последние, кстати, присоединяются и к строительству вело-маршрутов — дорожки, например, появляются рядом с новостройками.

Напомним, «Наш город» уже рассказывал о том, что велодорожки оборудуют в микрорайоне Комарово. Их создадут в рамках благоустройства лесного массива, проект которого уже есть.

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#Тюмень#Благоустройство#Велосипедисты#Велодорожки#Инна Доровская
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