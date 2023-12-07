Почти 200 километров велодорожек появятся в Тюмени

В следующем году протяженность веломаршрутов достигнет почти сотни километров. А вот сроков, когда появятся все 195 км, Руслан Кухарук в этот раз не обозначил. При этом он отметил, что проект разрабатывался совместно с самими велосипедистами, активистами и застройщиками. Последние, кстати, присоединяются и к строительству вело-маршрутов — дорожки, например, появляются рядом с новостройками.