Объем трансграничных переводов в 2024 году втрое превысит досанкционный уровень

Лидером по числу операций в текущем году стал Таджикистан, который сместил Беларусь на второе место, а Казахстан — на третье. В топ-5 стран также вошли Кыргызстан и Узбекистан. По объему переводов у клиентов банка наиболее востребованы операции в Беларусь, Китай, Казахстан, Таджикистан и Армению.