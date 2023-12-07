Объем трансграничных переводов в 2024 году втрое превысит досанкционный уровень

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Основным способом трансграничных операций стали переводы по номеру телефона. В ноябре 2023 года они достигли 72% от общего числа транзакций. На втором месте по популярности — переводы на карты национальных платежных систем дружественных стран, их доля составила 18%. Альтернативные способы транзакций вытеснили лидировавшие ранее переводы по реквизитам, на долю которых приходится теперь 9% от общего количества операций клиентов ВТБ.
Лидером по числу операций в текущем году стал Таджикистан, который сместил Беларусь на второе место, а Казахстан — на третье. В топ-5 стран также вошли Кыргызстан и Узбекистан. По объему переводов у клиентов банка наиболее востребованы операции в Беларусь, Китай, Казахстан, Таджикистан и Армению.
Уход от использования иностранных платежных систем позволяет отменить границы для переводов и сделать их доступным, массовым сервисом. Динамично растет объем операций с Китаем на фоне рекордного товарооборота между нашими странами. Под влиянием этих факторов к концу года количество переводов кратно вырастет, а их объем может впервые приблизиться к уровню досанкционного прошлого года и утроить этот показатель уже в 2024 году, — отметил Георгий Горшков.